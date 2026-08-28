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Danas ga svet poznaje kao UFC zvezdu, šampiona i jednog od najopasnijih udarača u istoriji MMA. Ali njegov put počeo je mnogo skromnije.

Aleks Pereira je rođen 7. jula 1987. godine u Sao Bernardu do Kampu u Brazilu. Pre nego što je postao profesionalni borac, radio je kao vulkanizer. Sa borilačkim sportovima počeo je 2009. godine, a sam je rekao da je treniranje započeo kako bi poboljšao kvalitet svog života i, pre svega, udaljio se od alkohola.

Foto: Profimedia

Nije imao tipičan put budućeg svetskog šampiona. Nije od najranijeg detinjstva bio projektovan za vrhunski sport. Umesto toga, borba mu je postala način da promeni sebe.

A onda je počeo uspon.

„Poatan“ koji je pokorio kik-boks

Pereira je izgradio ime u kik-boksu, gde je postao jedna od najvećih zvezda organizacije GLORY. Osvojio je titule u srednjoj i poluteškoj kategoriji, a jedno vreme držao je pojaseve u obe kategorije istovremeno. U GLORY-ju je ostvario 12 pobeda i četiri poraza, uz osam nokauta, a čak pet puta je branio titulu prvaka srednje kategorije.

Njegov stil bio je jednostavan, ali zastrašujuće efikasan: pritisak, preciznost i snaga. Pereira nije morao da zada deset udaraca da bi završio borbu. Nekada je bio dovoljan samo jedan.

Upravo tada rodilo se i veliko rivalstvo koje će kasnije obeležiti njegovu UFC karijeru.

Israel Adesanja. Dvojica boraca sastala su se dva puta u kik-boksu, a Pereira je oba puta izašao kao pobednik. Ta istorija postaće ključna kada Brazilac pređe u MMA.

Siril Gan i Aleks Pereira Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Dolazak u UFC – i munjeviti uspon

Kada je 2021. godine stigao u UFC, Pereira više nije bio anonimni borac. Ipak, imao je samo nekoliko profesionalnih MMA borbi i 34 godine, što je za sport u kojem se karijere često grade od ranih dvadesetih bilo prilično kasno za veliki uspon.

Debi je imao protiv Andreasa Mihailidisa na UFC 268. Završio ga je tehničkim nokautom u drugoj rundi, spektakularnim letećim kolenom i udarcima na zemlji.

Samo nekoliko meseci kasnije usledio je novi nokaut. Pereira je na UFC 276 brutalno zaustavio Šona Striklenda u prvoj rundi.

I tada je postalo jasno – Brazilac nije došao u UFC da bi godinama čekao svoju šansu.

Adesanja – rivalstvo koje je postalo istorija

Sve je vodilo ka novom susretu sa Adesanjom.

Ovog puta nije bio u pitanju kik-bokserski ring, već UFC oktagon i titula prvaka srednje kategorije.

U novembru 2022. godine, na UFC 281 u Njujorku, Pereira i Adesanja odradili su borbu koja je ušla u istoriju. Brazilac je gubio na sudijskim karticama, ali je u petoj rundi pronašao način da preokrene sve.

Usledio je prekid.

Pereira je postao UFC šampion srednje kategorije – i to u samo osmom profesionalnom MMA meču.

Čovek koji je nekada pokušavao da se skloni od alkohola sada je stajao na vrhu najveće MMA organizacije na svetu.

Ali priča tu nije završena.

Poraz, promena kategorije i novi pojas

Adesanja je u revanšu na UFC 287 uzvratio i nokautirao Pereiru, čime je Brazilac ostao bez titule.

Umesto da se povuče ili dugo čeka novu priliku, Pereira je odlučio da promeni kategoriju. Prešao je u polutešku.Na UFC 291 pobedio je Jana Blašovica, a onda dobio priliku da se bori za upražnjenu titulu protiv Jiržija Prohazke.

U novembru 2023. godine Pereira je zaustavio Prohazku u drugoj rundi i postao UFC šampion poluteške kategorije. Tako je postao jedan od retkih boraca koji su osvojili UFC titule u dve različite težinske kategorije.

Usledile su velike pobede protiv Džamala Hila, Prohazke u revanšu i Kalila Rauntreeja, čime je dodatno učvrstio status jedne od najvećih zvezda UFC-a.

Od čoveka koji se borio sa sobom do čoveka kojeg se svi plaše

Pereirina priča zato nije samo priča o pobedama i pojasevima.

To je priča o promeni.

O čoveku koji je radio kao vulkanizer, koji je u borilačkom sportu pronašao način da promeni život, a zatim od običnog momka iz Brazila postao svetski šampion.

Njegov nadimak „Poatan“ potiče iz autohtonog jezika i povezuje se sa njegovim domorodačkim poreklom. Pereira je poreklom iz naroda Pataxó, a njegov identitet i nasleđe postali su važan deo slike koju danas ima u svetu sporta.

Njegova priča stigla je i do UFC istorijskih knjiga. Pereira je 2023. godine primljen u GLORY Kuću slavnih, a ostao je upamćen kao jedini borac koji je u toj organizaciji istovremeno držao titule u dve težinske kategorije.

Do juna 2026. godine njegov profesionalni MMA skor iznosi 13-4, uz čak 11 pobeda nokautom. U UFC-u je postao šampion srednje i poluteške kategorije, a 2026. godine pokušao je da osvoji titulu i u teškoj kategoriji.

1/12 Vidi galeriju Aleks Pereira Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Profimedia, Printscreen Instagram

Aleks Pereira zato nije samo još jedan UFC šampion.

On je dokaz da put do vrha ne mora da počne savršeno.

Nekada počne upravo onda kada čovek odluči da više ne želi da živi život koji je do tada živeo.

A kada je Pereira jednom odlučio da promeni svoj život – počeo je da menja i istoriju borilačkog sporta.