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Veliko iznenađenje dogodilo se na UFC priredbi u Šangaju, gde je domaći borac Song Jadong nokautirao Umara Nurmagomedova i naneo mu tek drugi poraz u profesionalnoj karijeri.

Dagestanac je u Kinu stigao kao veliki favorit sa skorom 22-1, ali nije uspeo da opravda očekivanja. Početkom druge runde Song je pronašao prostor za precizan aperkat, nakon kojeg je Nurmagomedov pao, a sudija odmah prekinuo borbu.

Za Umara je ovo prvi poraz nokautom u karijeri, a drugi ukupno. Prethodno ga je savladao Merab Dvališvili u borbi za UFC titulu.

Posebnu pažnju privukle su reakcije njegovog ugla. Uz Umara su bili Habib, Usman i Abubakar Nurmagomedov, a šok na njihovim licima najbolje je pokazao koliko je ovaj ishod bio neočekivan.

Nurmagomedov je doživeo nokaut koji će dugo pamtiti, dok je Song Jadong pred domaćom publikom napravio jednu od najvećih pobeda svoje karijere.

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