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Aleksandar Rakić obeležio je danas tačno devet godina od svog debija u UFC.

Srpski MMA borac Aleksandar Rakić oglasio se tim povodom porukom u kojoj je istakao da je u UFC stekao veliko isustvo, da je oktagon delio sa najboljim borcima i da je radom stigao do vrha.

Aleksandar Rakić u oktagonu u Beogradu na UFC spektaklu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilac pao na debiju

- Danas je tačno devet godina od mog debija u UFC-u. Borio sam se sa najboljima i znam šta je potrebno da bi se stiglo do vrha. Neće biti lako - napisao je Aleksandar Rakić.

Aleksandar Rakić je u UFC ušao u jesen proleće 2017. godine kao jedan od najperspektivnijih poluteškaša iz Evrope, gradio je put kroz regionalne promocije u Austriji i Nemačkoj, a u oktagonu je debitovao protiv iskusnog Brazilca Fransimara Baroza. Na dan 2. septembra 2017. Srbin rođen u Austriji pobedio je u Holandiji, u Roterdamu borca iz Brazila.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

Rad, rad i samo rad

Trnovit početak u MMA imao je Rakić. Nakon što je iz kik-boksa prešao u MMA, Rakić je profesionalni debi 2011. godine izgubio predajom (giljotina). Međutim, taj poraz ga je motivisao da maksimalno unapredi parternu borbu i rvanje. Od 2011. do 2017. godine vezao je osam uzastopnih pobeda (od kojih većinu prekidima u prvoj rundi) boreći se na regionalnim evropskim turnirima.

Sa impresivnim skorom 8-1 i renomeom izuzetno eksplozivnog udarača (203 cm raspon ruku, vrhunski kik-boks), zapao je Rakić za oko UFC skautima. Ugovor sa najjačom svetskom MMA promocijom potpisao je u aprilu 2017. godine.

Aleksandar Rakić imao više nego respektabilnu karijeru Foto: Printskrin/Instagram

Upečatljive pobede

Nekoliko upečatljivih trijumfa lansirali su ga u sam vrh poluteške kategorije. Pobeda jednoglasnom odlukom uz rekordan broj zadatiha udaraca nad Džastinom Ledetom ušla je u anale UFC. Nezaboravan je i nokaut za pamćenje prelepim haj-kikom već u 42. sekundi prve runde nad Džimijem Manuvom. Pobede nad Entonijem Smitom i Tijagom Santosom, bivših izazivača za titulu zvanično su ga uvrstile među top pet poluteškaša sveta.

Čak pet godina proveo je među pet najboljih boraca divizije, a u jednom trenutku bio je drugi izazivač na UFC rang listi. Koliko je težak put imao govori i podatak da je od 12 borbi u UFC-u čak 11 odradio protiv rangiranih protivnika, među kojima su trojica bili šampioni.

Aleksandar Rakić tokom napornih treninga Foto: Printskrin/Instagram

Novi početak

Devet godina nakon prvog ulaska u oktagon, njegova UFC priča dobila je novi pravac. Pre samo mesec dana Rakić je debitovao u teškoj kategoriji pred domaćom publikom u Beogradu.

- Pre mesec dana započeo sam novo poglavlje u karijeri svojim debijem u teškoj kategoriji - poručio je Aleksandar Rakić.