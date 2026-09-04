MIRAN FABJAN OPTUŽIO STOŠIĆA I ERSLANA DA SE DOPINGUJU: Ozbiljna prozivka na račun Srbina i Hrvata!
Miran Fabjan uživa da privlači pažnju medija i javnosti.
Kada nije u fokusu zbog borbi, MMA borac iz Slovenije Miran Fabjan, svojski se potrudi da bude aktuelan.
Doping kontrola
Tako je Slo Roki Miran Fabjan žestoko isprozivao svoje rivale iz oktagona Hrvata Ivana Erslana i Srbina Darka Stošića.
- Erslan odbio UFC, Stole odbio UFC… Kakve su ovo gluposti? Recite lepo "našpricani smo", ne možemo u UFC. Da li u FNC-u ima doping kontrola? Nema. Svi smo našpricani i kraj priče - rekao je Miran Fabjan u podkastu "Inkubator" i nastavio:
- U UFC-u sigurno nisu "našpricani". Marina nije "našpricana", Todorović nije "našprican", Janičić nije "našprican" jer imaju stalne kontrole. Vlasto Čepo je potpisao ugovor, a dva dana kasnije došli su mu kući da piša.
Uskoro meč protiv Erslana
Sigurno je da će Miran Fabjan u dogledno vreme dobiti odgovor od obojice boraca, jer je na njihov račun izneo zaista teške optužbe. Zanimljvio je da Miran Fabjan i Ivan Erslan imaju borbu u subotu, 12. septembra 2026. godine na FNC u Zagrebu.
Ovaj dugoočekivani revanš i meč u poluteškoj kategoriji održaće se u sklopu FNC 33 spektakla u Areni Zagreb. Miran Fabjan i Ivan Erslan se nikada ranije nisu borili, tako da će njihov predstojeći meč biti njihov prvi zvanični okršaj u kavezu.
I Stošić u Zagrebu
Ivan Erslan je gradio karijeru u KSW-u i UFC-u, dok je popularni "Slo Rocky" pravio spektakle uglavnom u teškoj i poluteškoj kategoriji FNC-a. Upravo zbog toga što je ovo njihov debitantski meč, tenzije i medijska prepucavanja pred subotnji spektakl privlače još veću pažnju publike.
Glavna borba večeri na FNC 33 u Zagrebu rezervisana za okršaj između Hatefa Moeila i Darka Stošića.