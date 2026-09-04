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Miran Fabjan uživa da privlači pažnju medija i javnosti.

Kada nije u fokusu zbog borbi, MMA borac iz Slovenije Miran Fabjan, svojski se potrudi da bude aktuelan.

Miran Fabjan gostuje u podkastu Foto: Printskrin/jutjub

Doping kontrola

Tako je Slo Roki Miran Fabjan žestoko isprozivao svoje rivale iz oktagona Hrvata Ivana Erslana i Srbina Darka Stošića.

- Erslan odbio UFC, Stole odbio UFC… Kakve su ovo gluposti? Recite lepo "našpricani smo", ne možemo u UFC. Da li u FNC-u ima doping kontrola? Nema. Svi smo našpricani i kraj priče - rekao je Miran Fabjan u podkastu "Inkubator" i nastavio:

- U UFC-u sigurno nisu "našpricani". Marina nije "našpricana", Todorović nije "našprican", Janičić nije "našprican" jer imaju stalne kontrole. Vlasto Čepo je potpisao ugovor, a dva dana kasnije došli su mu kući da piša.

1/7 Vidi galeriju Miran Fabjan Foto: Printscreen / Youtube / Timax Podcast, Printskrin/jutjub, Printscreen / Youtube / ZICLASTI

Uskoro meč protiv Erslana

Sigurno je da će Miran Fabjan u dogledno vreme dobiti odgovor od obojice boraca, jer je na njihov račun izneo zaista teške optužbe. Zanimljvio je da Miran Fabjan i Ivan Erslan imaju borbu u subotu, 12. septembra 2026. godine na FNC u Zagrebu.

Ovaj dugoočekivani revanš i meč u poluteškoj kategoriji održaće se u sklopu FNC 33 spektakla u Areni Zagreb. Miran Fabjan i Ivan Erslan se nikada ranije nisu borili, tako da će njihov predstojeći meč biti njihov prvi zvanični okršaj u kavezu.

I Stošić u Zagrebu

Ivan Erslan je gradio karijeru u KSW-u i UFC-u, dok je popularni "Slo Rocky" pravio spektakle uglavnom u teškoj i poluteškoj kategoriji FNC-a. Upravo zbog toga što je ovo njihov debitantski meč, tenzije i medijska prepucavanja pred subotnji spektakl privlače još veću pažnju publike.

Glavna borba večeri na FNC 33 u Zagrebu rezervisana za okršaj između Hatefa Moeila i Darka Stošića.