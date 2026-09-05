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Spavao je na ulici i u parkingu, nije imao novca, a iza sebe je već imao detinjstvo obeleženo siromaštvom i borbom za goli opstanak. Danas je Fransis Nganu jedan od najpoznatijih boraca na svetu.

Put od dečaka koji je u Kamerunu radio u rudniku peska do svetskog prvaka u UFC-u gotovo je neverovatan. Iz siromašnog sela stigao je do najvećih svetskih arena, borbi sa najpoznatijim imenima boksa i statusa jedne od najvećih zvezda borilačkog sporta.

Ali kada se činilo da je konačno ostvario sve ono o čemu je nekada mogao samo da sanja, život mu je zadao udarce protiv kojih mu nisu mogli pomoći ni snaga ni veština koje su ga dovele do samog vrha.

1/11 Vidi galeriju Fransis Nganu Foto: Printskrin/Instagram

Košmarno detinjstvo

Fransis Nganu rođen je 5. septembra 1986. godine u mestu Batie u Kamerunu, u porodici koja je živela u velikom siromaštvu.

Roditelji su mu se razveli dok je bio veoma mali, a odrastanje mu je bilo daleko od bezbrižnog. Umesto da dane provodi kao većina njegovih vršnjaka, već kao desetogodišnjak morao je da radi kako bi preživeo.

Radio je u rudniku peska.

Uprkos svemu, imao je velike snove. Kao dečak želeo je da postane arhitekta, a zatim advokat, ali život mu nije ostavljao mnogo prostora za školovanje i planiranje budućnosti.

Boks je, međutim, bio njegova velika ljubav.

Iako su ga pojedini ljudi iz njegovog okruženja pokušavali da uvuku u kriminalni svet, Nganu je odbijao. Sanjao je samo jedno - da jednog dana postane profesionalni borac.

Put u Evropu bio je borba za opstanak

Kada je odlučio da napusti Kamerun i potraži bolji život u Evropi, počelo je novo, možda i najteže poglavlje njegove životne priče.

Put do Evrope trajao je više od godinu dana i vodio ga je preko izuzetno opasne migrantske rute. Na kraju je stigao do Španije, gde je, kao migrant bez odgovarajućih dokumenata, proveo dva meseca u pritvoru.

Ali ni dolazak u Evropu nije značio da je njegovim problemima došao kraj.

Naprotiv.

Kada je stigao u Pariz, Nganu nije imao ni novac, ni prijatelje, ni mesto gde bi živeo.

Spavao je na ulici i u parkingu, dok je svoje stvari držao u starom automobilu. Upravo je u tom periodu upoznao ljude koji će mu promeniti život.

Dobio je priliku da besplatno trenira, a zatim i da spava u teretani.

San o boksu polako se pretvorio u nešto sasvim drugo.

Od beskućnika do svetskog prvaka

Treneri su brzo primetili njegovu neverovatnu fizičku snagu i ubedili ga da se oproba u MMA.

Ostalo je istorija.

Nganu je munjevito napredovao, stigao do UFC-a i postao jedan od najstrašnijih udarača koje je ovaj sport ikada video.

Godine 2021. ostvario je san i postao UFC prvak sveta u teškoj kategoriji.

Dečak koji je kao desetogodišnjak radio u rudniku peska, čovek koji je godinama kasnije spavao na ulicama Pariza, stigao je do samog vrha sveta borilačkih sportova.

Kasnije je napustio UFC i ostvario još jedan veliki san - oprobao se u profesionalnom boksu protiv nekih od najvećih imena današnjice.

Borba sa Tajsonom Fjurijem bila je trenutak koji je pokazao koliko je daleko stigao.

Ali dok je njegova sportska priča izgledala kao savršen scenario za film, privatni život mu je doneo tragediju za tragedijom.

Smrt sina gotovo ga je naterala da odustane od svega

U aprilu 2024. godine Nganu je doživeo najteži udarac u životu.

Preminuo je njegov 15-mesečni sin Kobi.

Nganu je dugo veoma malo govorio o tragediji koja je pogodila njegovu porodicu, ali je kasnije otvoreno priznao koliko ga je gubitak sina promenio.

Čak je razmišljao i da zauvek odustane od borilačkih sportova.

Kako je objasnio, godinama je imao jasan cilj - borio se kako bi svojoj porodici obezbedio bolji i sigurniji život. Posle smrti sina, međutim, počeo je da se pita šta uopšte znači nastaviti dalje.

U jednom trenutku, izgubio je motivaciju za borbu.

Kada je ponovo ušao u oktagon i ostvario pobedu nad Renanom Fereirom, Nganu je taj trenutak posvetio svom sinu.

Za čoveka koji je tokom života prešao put od afričkog rudnika do najvećih svetskih arena, ovo je bila borba koju, kako je kasnije priznao, nije mogao da dobije snagom svojih pesnica.

Stravična nesreća u Kamerunu

A onda je usledio još jedan težak period.

Tokom 2025. godine Nganu je u glavnom gradu Kameruna, Jaundeu, učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je teško povređena 17-godišnja devojka.

Devojka je prebačena u bolnicu, ali je nekoliko dana kasnije preminula.

Nganu je kasnije prvi put javno govorio o nesreći i periodu koji je usledio, opisujući mesece nakon tragedije kao pravi košmar.

Prema njegovom iskazu, odmah nakon nesreće pomogao je devojci i pratio je do bolnice. Takođe je ostao u kontaktu sa njenom porodicom i učestvovao u troškovima njenog lečenja.

Ipak, kraj je bio tragičan.

Vest o njenoj smrti dodatno je pogodila čoveka koji je samo godinu dana ranije izgubio sopstveno dete.

Život koji je teži od svake borbe

Priča Francisa Nganuа zato je mnogo više od priče o sportskom šampionu.

Ovo je priča o čoveku koji je kao dečak morao da radi da bi preživeo. O mladiću koji je napustio dom i krenuo na opasan put ka Evropi. O čoveku koji je u Parizu spavao bez sigurnog krova nad glavom, a zatim postao svetski prvak.

Ali i o ocu koji je izgubio sina.

O čoveku koji je, nakon što je prošao kroz toliko borbi i uspeo da pobedi gotovo svaku prepreku koja mu se našla na putu, shvatio da postoje životni udarci protiv kojih ni najveća fizička snaga ne može da pomogne.

Francis Nganu je u karijeri nokautirao neke od najopasnijih ljudi na svetu.

Ipak, najteže borbe njegovog života nisu se odvijale u oktagonu.

Odigravale su se daleko od reflektora i u njima nije bilo sudije koja bi mogla da prekine borbu.