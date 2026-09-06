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Publika u pariskoj "Akor areni" očekivala je veliki francuski derbi, ali niko nije mogao da pretpostavi da će se jedna od najiščekivanijih borbi večeri završiti tako brzo i spektakularno!

Aksel Sola je u sunaslovnoj borbi UFC spektakla u Parizu brutalno nokautirao zemljaka Faresa Zijama posle samo minut i 40 sekundi prve runde!

Dvojica francuskih boraca ukrstila su rukavice u meču koji je imao poseban značaj, a Sola je priredio trenutak koji će se dugo prepričavati.

Borba je počela oprezno, uz razmenu udaraca i ispitivanje snaga, a Zijam je pokušavao da pronađe pravi ritam.

A onda je usledio trenutak koji je potpuno promenio sve!

Zijam je krenuo napred, dok je Sola u jednom trenutku napravio pokret kojim je nagovestio napad na noge. Međutim, dok je pažnja rivala bila usmerena na potencijalno rušenje, Sola je munjevito krenuo drugom rukom.

Usledio je razoran udarac levom rukom koji je pogodio Zijama pravo u vilicu!

Francuz je istog trenutka pao na pod, a bilo je jasno da je borba praktično završena. Sola je krenuo da potvrdi pobedu, ali je sudija odmah reagovao i prekinuo meč.

Samo minut i 40 sekundi bilo je potrebno Akselu Soli da utiša svog rivala i baci "Akor arenu" u delirijum!

Okršaj Sole i Zijama bio je i jedan od najzvučnijih duela na programu.

Bio je to i prvi sunaslovni UFC meč u kojem su se našla dvojica francuskih boraca, pa je jasno zbog čega je domaća publika s ogromnim nestrpljenjem čekala njihov izlazak u oktagon. Pre borbe, mnogi su ovaj duel smatrali jednim od najizjednačenijih na celoj priredbi.

Međutim, Sola je imao potpuno drugačiji plan.

Jedan precizan udarac bio je dovoljan da se velika borba pretvori u njegovu veliku noć!

1/5 Vidi galeriju Aksel Sola – Fares Zijam Foto: Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Najveća pobeda u karijeri

Za 28-godišnjeg Aksela Solu ovo je jedna od najvažnijih pobeda u dosadašnjoj karijeri. Trijumf nad iskusnim Zijamom dodatno je potvrdio da je Francuz ime na koje ozbiljno treba računati u lakoj kategoriji.

Sola je tako stigao do treće pobede u četiri UFC nastupa, a spektakularan način na koji je završio meč doneo mu je i bonus za nastup večeri. Prema izveštajima specijalizovanih MMA medija, dobitnici su za taj nastup nagrađeni sa po 100.000 dolara.

Jedan trenutak. Jedan udarac. I kraj!

Sola je u Parizu napravio potez koji je preko noći obišao svet MMA, a Fares Zijam sigurno će želeti što pre da zaboravi noć u kojoj je francuski derbi završen na najbrutalniji mogući način.