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Sofiji Montenegro (27) debi u najjačoj svetskoj MMA organizaciji sigurno neće ostati u lepom sećanju!

Njen prvi nastup u UFC pretvorio se u pravu dramu. Posle iscrpljujuće borbe sa Francuskinjom Delfin Benua, Montenegro je morala da potraži i pomoć lekara.

Montenegro je prošlog vikenda prvi put zakoračila u UFC oktagon, ali je njen debi u Parizu prerastao u pravu dramu. Borba protiv domaće predstavnice Delfin Benuaš završena je u drugoj rundi, nakon što je Francuskinja ostvarila pobedu gušenjem.

Ipak, mnogo više od samog rezultata pažnju su privukle posledice iscrpljujuće borbe.

Žestoko od starta

Dve debitantkinje nisu mnogo taktizirale. Od samog početka krenule su u otvorenu razmenu udaraca, a Benuaš je pred domaćom publikom postepeno preuzimala kontrolu.

Prema zvaničnom izveštaju UFC-a, Francuskinja je u prvoj rundi pogodila više od 75 značajnih udaraca. U drugoj rundi uspela je snažnim udarcem da uzdrma Argentinku, nakon čega je borba završena u parteru.

Tokom borbe Montenegro je zadobila više posekotina, a strani mediji navode da je posle meča bila vidno prekrivena krvlju.

Posle borbe završila u bolnici

Zbog posledica borbe Montenegro je iz dvorane prevezena na dodatne medicinske preglede. Kako je objavio MMA Mania, urađeni su joj preventivni pregledi glave i lica, uključujući CT snimanja. U trenutku objavljivanja tih informacija nije bilo potvrde o ozbiljnijoj povredi osim vidljivih posledica koje je pretrpela tokom borbe.

Uprkos svemu, nekoliko dana kasnije odlučila je da pokaže svojim pratiocima kako izgleda posle jednog od najtežih nastupa u karijeri.

Pokazala lice posle borbe

Fotografije i snimci koje je podelila privukli su veliku pažnju. Na njenom licu bile su jasno vidljive posledice meča - posekotine, otoci i modrice oko oka, dok su pojedine rane morale da budu medicinski zbrinute.

Upravo su ti prizori dodatno pokazali koliko je težak bio njen prvi nastup u UFC-u.

Borba je inače završena 22 sekunde pre kraja druge runde, kada je Benuaš ostvarila pobedu gušenjem.

1/6 Vidi galeriju UFC borkinja Sofija Montenegro dobila jezive batine u oktagonu! Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Debi iz pakla, ali kraj nije

Za Sofiju Montenegro ovo je bio drugi uzastopni poraz, nakon što je prethodno ostavila snažan utisak na Danu Vajtu i dobila priliku da potpiše ugovor sa UFC-om uprkos porazu u njegovoj Contender Series emisiji.

Argentinka je tako debi u najjačoj MMA organizaciji završila porazom i ozbiljnim vidljivim posledicama borbe, ali njen status na zvaničnom UFC sajtu i dalje je aktivan.

Prvi izlazak u oktagon završio je neslavno, ali nema sumnje da je Montenegro pokazala koliko je spremna da se bori. Samo što će uspomene na UFC Pariz očigledno još neko vreme nositi i na licu.