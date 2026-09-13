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Srpski MMA borac Darko Stošić pobedio je u Zagrebu Hatefa Moila u pet rundi - nakon sudijske odluke!

Jedna od njih bila je ona između Darka Stošića i Hatefa Moila u meču za titulu teške kategorije.

Podsetimo, Stošiću je ovo bila druga prilika da osvoji FNC pojas. Prošle godine nije uspeo protiv Ivana Vitasovića nakon pet rundi.

darko stošić Foto: Kurir Sport

Bio je bolji naš MMA borac u prvoj rundi! Naneo je nekoliko žestokih "lou kikova" Stošić, posle jednog je Hatef i zaklecao. Takođe je bilo i nekoliko odličnih udaraca u glavu i bio je znatno dominantniji naš borac.

Ipak, u drugi rundi stvar se okrenula... Hatef je pokušavao rušenja, ali neuspešno! Bliska runda koja može da ode na obe strane, ali je Stošić imao bolje udarce, ali je Hatef imao brojčano više udaraca. 

Hatef je dominirao čitavu rundu, jer je rano oborio Stošića i onda vršio veliki pritisak i naneo veliku štetu Srbinu. Ipak, Stošić se nije predavao - uzvratio je u petoj rundi, a sudije su nakon dugog većanje presudile u korist srpskog borca!

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