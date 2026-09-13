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Kakav spektakl u zagrebačkoj Areni!

FNC 33 doneo je pregršt uzbuđenja, a jedan od najiščekivanijih okršaja večeri završen je mnogo brže nego što je iko očekivao. Miran Fabjan, poznatiji kao "Slo Roki", savladao je domaćeg borca Ivana Erslana nokautom već u prvoj rundi i priredio veliko iznenađenje pred hrvatskom publikom.

Erslan je u ovaj meč ušao sa velikim samopouzdanjem. Uoči borbe otvoreno je najavljivao da će nokautirati Fabjana, uz poruku da ne namerava da izgubi pred svojom publikom. Njihov duel dodatno je podgrevan nedeljama prozivki, a tenzije su dostigle vrhunac tokom suočavanja pred meč.

A onda je sve rešeno u kavezu.

"Slo Roki" napravio haos

Erslan je pokušao da nametne svoj ritam, ali Fabjan je uspeo da pronađe pravi trenutak. Posle razmene udaraca, Slovenac je pogodio snažnim krošeom i ozbiljno uzdrmao hrvatskog borca.

Fabjan je odmah prepoznao priliku.

Usledila je završnica, a sudija je morao da prekine borbu. "Slo Roki" je nokautirao Erslana u prvoj rundi i utišao domaću publiku!

Posebno dobija na težini činjenica da je Erslan prethodno najavljivao upravo suprotan scenario. Hrvat je tvrdio da će on biti taj koji će završiti borbu nokautom, ali je na kraju Fabjan bio taj koji je poslednji ostao na nogama.

Veliko rivalstvo dobilo epilog

Ovaj okršaj nije bio samo još jedan meč na FNC programu. Fabjan i Erslan su prethodnih dana imali veoma buran odnos, uz brojne prozivke i verbalne okršaje. Na ceremonijalnom suočavanju u Zagrebu tenzija je bila očigledna, a obojica su najavljivala da će upravo oni dokazati ko je bolji.

Fabjan je pred borbu bio izuzetno samouveren i govorio da veruje da može sve da završi u jednoj rundi. Na kraju je upravo to i uradio.

Za Erslana je ovo bio posebno težak poraz jer je nastupao pred domaćom publikom, dok je Fabjan napravio ono zbog čega je i došao u Zagreb - priredio spektakl i odneo veliku pobedu.

FNC je zvanično vodio Erslana sa skorom 3-0 u organizaciji, dok je Fabjan pre ovog meča imao 5-3 u FNC-u. Sada je „Slo Roki“ dodao još jednu veliku pobedu svom profesionalnom skoru.

Podsetimo, ono što je posebno obradovalo publiku u Srbiji jeste velika pobeda Darka Stošića. Srpski borac je u glavnoj borbi večeri savladao domaćeg predstavnika Ivicu Babića i osvojio FNC pojas u teškoj kategoriji, čime je napravio još jedan veliki korak u svojoj karijeri.