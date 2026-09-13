Slušaj vest

Godinama je jurio ovaj trenutak, a sada ga je konačno dočekao! Darko Stošić je posle epske bitke u zagrebačkoj Areni savladao Hatefa Moila i postao novi FNC šampion u teškoj kategoriji.

Srpski "Čekić" je posle punih pet rundi rovovske bitke srušio dotadašnjeg prvaka Moila jednoglasnom odlukom sudija i konačno se domogao pojasa koji mu je godinama izmicao.

1/5 Vidi galeriju darko stošić Foto: Kurir Sport

"Čekić" krenuo po pojas

Stošić je u Zagreb stigao sa jasnim ciljem. Iza sebe je imao godine čekanja i nekoliko propuštenih prilika da postane šampion, a ovog puta nije želeo da mu se ista priča ponovi.

Sa druge strane stajao je izuzetno opasan Hatef Moil, koji je uoči borbe imao čak 13 uzastopnih mečeva bez poraza. Bio je to pravi sudar dvojice iskusnih teškaša, a ulog je bio ogroman - FNC pojas.

Od samog početka Stošić je pokazao da nije došao da čeka. Srpski borac je pritiskao, tražio prostor za svoje udarce i pokušavao da nametne ritam. Moil je, međutim, pokazao zašto je bio šampion i zašto je toliko dugo bio neporažen.

U Areni je počeo pravi rat.

Moil se vratio, ali Stošić nije odustao

Stošić je u prvim rundama uspevao da pogodi snažnim udarcima i niskim udarcima nogom, ali Moil nije posustajao. Nemački borac je pronašao odgovor i u jednom trenutku ozbiljno zakomplikovao situaciju srpskom teškašu.

Delovalo je da bi borba mogla da ode na njegovu stranu.

Ali Stošić je pokazao ono što ga je i dovelo do ovog trenutka - ogromnu izdržljivost i karakter.

Kako je borba odmicala, Srbin je ponovo preuzeo inicijativu. U četvrtoj i petoj rundi tražio je prostor za završnicu, ali je Moil uspevao da izdrži sve nalete.

Posle 25 minuta borbe, odluka je pala u rukama sudija.

I tada - eksplozija oduševljenja srpskog borca.

Pojas je konačno njegov!

Sudije su jednoglasno odlučile u korist Darka Stošića, pa je Srbin postao novi šampion FNC-a u teškoj kategoriji!

Posle svega što je prošao, Stošić je konačno dobio ono što je godinama jurio. Pre FNC-a je dva puta pokušavao da osvoji pojas u KSW-u, a u FNC-u je prethodno već imao jednu neuspešnu borbu za titulu protiv Ivana Vitasovića. Ovog puta nije dozvolio da mu prilika ponovo isklizne iz ruku.

Još pre borbe govorio je da je kroz karijeru sve morao da zaradi težim putem i da je došlo vreme da naplati sav trud i odricanje.

U Zagrebu je upravo to i uradio.

Pogledajte kako je popularni "Čekić" stigao do titule

Na snimku pogledajte najbolje momente spektakularnog okršaja Stošića i Moila, borbe koja je trajala svih pet rundi i donela Srbiji novog FNC šampiona.

Od prvog zvona do poslednje sekunde Stošić nije odustajao. A onda je usledio trenutak koji je čekao godinama - proglašen je novim kraljem teške kategorije.