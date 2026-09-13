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Darko Stošić je u zagrebačkoj Areni posle pet rundi velike borbe savladao Hatefa Moeila jednoglasnom odlukom sudija i postao novi FNC šampion u teškoj kategoriji.

Posle svega viđenog u oktagonu, Stošić je uzeo mikrofon i obratio se publici u Zagrebu. Nije krio emocije, a posebno je naglasio da nikada nije bio borac koji je veliku priču pravio rečima.

1/5 Vidi galeriju darko stošić Foto: Kurir Sport

"Nikada nisam pravio hajp rečima"

Stošić je posle osvajanja pojasa podsetio na svoj pristup borbama i poručio da je još jednom pokazao ono što najbolje ume – da se bori.

"Nikada nisam pravio hajp rečima, već borbama. Pokazao sam da sam borac. Kao što pesma kaže - gladijator mi je karakterna osobina. Hatef osam godina nije poražen, ja znam da sam nokauter. Hatef je veliki šampion, sreli smo se pre 10 godina i iz mene je izvukao maksimum. Ne znam da li ste uživali u borbi, na vama je da mi to kažete. Ovo je veliko priznanje. Hvala Zagrebu, hvala svima", rekao je Darko.

"Tata te voli"

A onda je usledio deo koji je potpuno promenio atmosferu.

Stošić se obratio svojoj porodici i otkrio da je tokom priprema bio dugo odvojen od kuće i ćerke. Upravo njoj posvetio je posebnu poruku, a zatim sa publikom podelio i veliku porodičnu vest.

"Šest meseci sam bio odvojen od kuće i od ćerke. Tata te voli. Uskoro ćemo dobiti još jednog ratnica ili ratnicu",

Tako je noć koju će pamtiti po osvajanju FNC pojasa dobila i potpuno posebnu porodičnu dimenziju.

Od poraza do vrha

Stošić je do titule stigao posle 25 minuta borbe. Put do pojasa nije bio nimalo lak, posebno imajući u vidu da je ranije u FNC-u već izgubio borbu za titulu od Ivana Vitasovića.

Ovoga puta nije bilo dileme – svih pet rundi je odradio do kraja, a sudije su jednoglasno dale prednost srpskom borcu.

"Čekić" je tako konačno dočekao trenutak koji je dugo jurio.

Pojas je njegov, Zagreb je pokoren, a Darko Stošić je novi FNC šampion teške kategorije.