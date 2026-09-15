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Ante Bilić ponovo je uzburkao regionalnu borilačku scenu, a ovog puta njegova meta je dobro poznato ime - Vaso "Psihopata" Bakočević!

Iskusni hrvatski borac otvoreno je govorio o planovima za nastavak karijere, a kada je došlo pitanje potencijalnih protivnika, nije mnogo razmišljao. Kao čoveka sa kojim bi najviše voleo da ukrsti rukavice izdvojio je upravo Bakočevića.

Još zanimljivije - Bilić bi taj obračun voleo da vidi u Podgorici, pred publikom koja odlično poznaje Vasinu reputaciju i njegov temperament u ringu.

1/6 Vidi galeriju Vaso Bakočević Foto: FOTO: FNC, Printskrin/jutjub, Printskrin/Instagram

A poruka koju mu je poslao bila je sve samo ne prijateljska.

"Rastaviću Vasu od batina da više nikad ne uđe u ring", poručio je Bilić, jasno stavljajući do znanja da potencijalni susret ne zamišlja kao običan sportski duel.

Bakočević je godinama jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne borilačke scene, a njegovi mečevi i izjave gotovo redovno izazivaju ogromnu pažnju publike. Upravo zbog toga bi eventualni okršaj sa Bilićem u Podgorici bez sumnje bio jedan od zanimljivijih duela za regionalnu publiku.

Bilić je, dakle, prozvao Vasu i jasno rekao gde želi da ga vidi.

Sada je lopta u dvorištu "Psihopate".

Da li će Bakočević prihvatiti izazov i odgovoriti na prozivku?