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Mirana Fabjana možete da volite, ili ne. Ali, svakako treba da ga poštujete. A, da ima znanje, svakako da ga ima.

Miran Fabjan svakom svojom pojavom u oktagonu, ili van njega privlači pažnju javnosti, a to je za MMA sport od presudnog značaja.

Miran Fabjan u oktagonu Foto: Printskrin/jutjub

Glavna faca

Instagram stranica "MMA kontrola" nedavno je donela više nego zanimljiv tekst o slovenačkom borcu.

"Miran Fabjan nastavlja da piše jednu od najneobičnijih priča regionalne scene. Profesionalnu MMA karijeru započeo je tek u 38. godini, a samo tri godine kasnije iza sebe već ima pobede nad dvojicom bivših UFC boraca, i to u dve različite kategorije. Prvu je ostvario protiv Jorgana De Kastra 2024. godine u teškoj kategoriji, dok je drugu upisao u subotu 12. septembra u Zagrebu, protiv Ivana Erslana u poluteškoj diviziji. Erslan je još pre tri meseca bio član UFC i nadao se novom ugovoru.

Fabjan je borac FNC nepune tri godine. Krajem 2023. u Sarajevo je doveden kao topovsko meso koje je Tomislavu Spahoviću trebalo da posluži za uspešan povratak na MMA scenu. Ipak, Slo Roki je imao druge planove. Pobedom je započeo put koji ga je doveo do statusa jednog od glavnih lica organizacije.

Miran Fabjan pobedio je Ivana Erslana nokautom Foto: Screenshot

Šest od devet

Za nešto manje od tri godine provedene u FNC, Miran Fabjan je odradio devet mečeva, čak sedam puta predvodio događaje i šest puta izlazio kao pobednik.

Ipak, ono što možda najbolje opisuje njegov stil jeste podatak da nijedan od njegovih devet mečeva nije završen odlukom sudija. Bez obzira na to da li pobeđuje ili gubi, kada Miran Fabjan uđe u kavez, spektakl je zagarantovan."

Pre nego što je krajem 2023. godine doživeo globalnu slavu u regionalnom MMA kao "Slo Rocky", Miran Fabjan je već imao decenijama dugu, turbulentnu i filmsku životnu i sportsku priču. Rođen je 12. aprila 1985. u Sloveniji i bio je vrhunski kikbokser.

1/7 Vidi galeriju Miran Fabjan Foto: Printscreen / Youtube / Timax Podcast, Printskrin/jutjub, Printscreen / Youtube / ZICLASTI

Uzimao teške droge

U kavez nije ušao kao amater, već kao prekaljeni borac sa čak 46 pobeda i 18 poraza u profesionalnom kikboksu (K-1). Bio je poznat po izuzetno tvrdoj bradi, agresivnom stilu i razornim udarcima. Nadimak "Slo Rocky" dobio je upravo u ranoj fazi karijere zbog svoje beskompromisne borbenosti i sposobnosti da izdrži teške udarce i preokrene meč.

Nakon uspeha u ranoj sportskoj karijeri, Fabjan je upao u ozbiljnu životnu krizu i potpuno skrenuo s puta. Kako je sam otvoreno priznao u podkastu MMA Institut, usledio je period u kom su dominirali poroci. Konzumirao je teške droge (kokain), alkohol i upao u duboku depresiju. Finansijski i emotivno je dotakao dno, što je dovelo do razvoda sa suprugom i nasilnog ponašanja. Zbog svojih problema sa zakonom proveo je određeno vreme iza rešetaka.

Miran Fabjan pobedio je Ivana Erslana na FNC u Zagrebu Foto: Printskrin/jutjub

Filmski ulazak na veliku scenu

Iako je jednu MMA borbu tehnički odradio još davne 2008. godine i izgubio od Ivice Truščeka polugom, u ozbiljan, moderan MMA ušao je sa 37 godina. Početak njegove prave MMA priče u organizaciji VFN u martu 2023. godine bio je potpuno filmski. Slovenački teškaš Tadej Dajčman ostao je bez protivnika samo 48 sati pre priredbe jer mu je originalni borac otkazao meč. Organizatori su pozvali Fabjana, koji je bez razmišljanja prihvatio borbu u teškoj kategoriji.

Tokom trojnog Zoom poziva, Fabjan je počeo da "proziva" i provocira Dajčmana, potpuno mu ušavši u glavu pre nego što su uopšte ušli u kavez. Ušao je u kavez i pobedio favorizovanog Dajčmana tehničkim nokautom (udarac kolenom) u prvoj rundi, što je bio triger za njegov kasniji prelazak u FNC i stvaranje jedne od najvećih priča balkanskog MMA sporta.