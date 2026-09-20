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Uroš Medić je saznao ime sledećeg protivnika u UFC-u – srpski borac će 14. novembra u Njujorku odmeriti snage sa Kevinom Holandom!

Meč je zvanično najavljen tokom UFC 331 priredbe, a "Doktora" sada čeka ozbiljan izazov na jednoj od najpoznatijih MMA pozornica na svetu – Medison Skver Gardenu.

Medić je trenutno 12. na UFC rang-listi velter kategorije, dok je Holand odmah iza njega, na 14. mestu. UFC je njihov duel uvrstio na glavnu kartu UFC 334, koji je zakazan za 14. novembar u Njujorku.

"Doktor" stiže sa četiri pobede u nizu

Srpski borac nalazi se u sjajnom momentumu. Medić je trenutno na četiri uzastopne pobede, a poslednju je ostvario pred domaćom publikom u Beogradu.

Protiv Danijela Rodrigeza nije mu trebalo mnogo vremena da pokaže zbog čega je jedan od najzanimljivijih srpskih boraca u UFC-u – slavio je nokautom već posle 30 sekundi prve runde.

00:50 Uroš Medić prebio Rodrigeza za 30 sekundi Izvor: TV Arena sport

Pre toga je u februaru ove godine savladao Džefa Nila nokautom u prvoj rundi, dok je još jednu pobedu prekidom ostvario protiv Mihaila Salihaova krajem 2025. godine.

Sada ga čeka znatno drugačiji test.

Holand čeka "Doktora"

Kevin Holand je jedno od poznatijih imena UFC velter kategorije. Amerikanac ima profesionalni skor 29-15, a iza sebe ima veliki broj borbi u najjačoj svetskoj MMA organizaciji.

U poslednjem nastupu savladao je Rendija Brauna jednoglasnom odlukom sudija, a sada će protiv Medića pokušati da se vrati u sam vrh kategorije.

Zanimljivo je i to što će se borci susresti na rang-listi – Medić je trenutno 12, a Holand 14. mesto.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić u borbi protiv Džefa Nila Foto: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia, Justin Renfroe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Spektakl u Njujorku

UFC 334 biće održan 14. novembra u Medison Skver Gardenu, a na programu je već najavljeno nekoliko velikih duela. Glavnu borbu čine Siril Gan i Džoš Hokit za pojas teške kategorije, dok će Kejla Harison braniti titulu protiv Amande Nunjes.

A među borbama glavne karte svoje mesto pronašao je i srpski "Doktor".

Posle spektakla u Beogradu, Medić sada dobija priliku da napravi novi veliki korak – i to u čuvenom Medison Skver Gardenu.