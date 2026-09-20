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Šon Šaraf napravio je jednu od najvećih senzacija u skorijoj istoriji UFC-a, pošto je na priredbi UFC 331 u Los Anđelesu savladao ogromnog favorita Gejbla Stivsona – i to za neverovatnih 12 sekundi!

Publika u Kripto Areni praktično nije ni stigla da se smesti kada je usledio šok.

Stivson, olimpijski šampion u rvanju ušao je u duel kao neporažen MMA borac sa skorom 4-0. Posle pobede u svom UFC debiju, od njega se očekivalo mnogo, a dodatnu pažnju privlačilo je i to što trenira uz legendarnog Džona Džonsa.

Ali Šaraf je imao potpuno drugačiji plan.

1/5 Vidi galeriju UFC borac Šon Šarf Foto: Ona/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jedan udarac i kraj!

Od samog početka Šaraf je krenuo napred. Stivson je pokušao da odgovori i kontroliše distancu, ali je Amerikanac pronašao prostor za levi kroše koji je pogodio protivnika i odmah promenio tok meča. Sudija je ubrzo prekinuo borbu.

Vreme na semaforu: 12 sekundi!

Zvanični podaci UFC-a potvrđuju da je Šaraf slavio nokautom u prvoj rundi, dok ESPN navodi da je to bio treći najbrži završetak u istoriji UFC teške kategorije.

Od dva poraza do UFC senzacije

Posebna priča je putanja Šarafa. U UFC je stigao sa četiri uzastopne pobede u prvoj rundi, ali je zatim pretrpeo dva uzastopna poraza nokautom. Protiv Stivsona je, međutim, dobio priliku da potpuno preokrene priču.

Pre borbe gotovo niko nije očekivao ovakav rasplet, pošto je Stivenson bio apsolutni favorit pred start borbe.

Ipak, 33-godišnji borac iz Santa Ane nije mario za prognoze.

Posle pobede nije krio emocije.

"Radio sam toliko naporno, molio se i verovao u sebe kada niko drugi nije verovao u mene", rekao je Šaraf nakon meča.

Za nokaut je, prema ESPN-u, dobio i 100.000 dolara bonusa, što je dodatno ulepšalo noć koju će teško zaboraviti.

Za Stivsona je ovo bio prvi poraz u profesionalnom MMA karijeri. Posle četiri pobede, uključujući UFC debi protiv Eliše Elisona, njegov savršeni skor sada je prošlost i iznosi 4-1.

A Šaraf?

On je u jednoj noći od borca koji je u UFC-u imao dva uzastopna poraza postao čovek o kojem priča cela MMA scena.