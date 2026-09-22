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Ovo definitivno nije bio običan MMA spektakl!

Američki influenser Frenki La Pena, poznat po viralnim snimcima i milionskoj publici na društvenim mrežama, našao se u potpuno neobičnom MMA okršaju - preko puta njega stao je humanoidni robot visok gotovo 1,8 metara.

Meč je održan u San Francisku, a organizovala ga je kompanija REK, koja razvija sistem za borbe humanoidnih robota kojima upravljaju ljudi. Kompanija je događaj promovisala kao prvi okršaj čoveka i "Terminatora".

Robot kao iz filma

La Pena je u kavez ušao opremljen zaštitnom opremom, dok je sa druge strane stajao T800 - robot koji izgledom neodoljivo podseća na čuveni model iz filmskog serijala "Terminator".

Snimak borbe brzo je obišao društvene mreže. Na početku je influencer pokušavao da zada udarce robotu, ali je mašina uzvratila serijom udaraca nogama.

U jednom trenutku robot je zadao snažan udarac nogom koji je La Penu zakucao pravo u zid kaveza, a ubrzo zatim još jedan udarac poslao ga je na pod.

1/4 Vidi galeriju MMA borba čoveka i robota Foto: Screenshot

Nije robot sam odlučivao o napadima

Iako sve izgleda kao scena iz naučnofantastičnog filma, iza mašine je zapravo stajao čovek.

T800 nije samostalno odlučivao kako će napadati. Robotom je upravljao pilot na daljinu, dok se veštačka inteligencija koristi za određene funkcije, uključujući održavanje ravnoteže. REK razvija čitav sistem u kojem ljudi preko kontrola i VR tehnologije upravljaju humanoidnim mašinama.

Internet ne prestaje da priča o ovoj borbi

Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su prizor odmah uporedili sa "Terminatorom" i drugim naučnofantastičnim filmovima.

Posebno je zanimljivo što je REK nakon meča poručio da korišćeni robot "nije ni finalni boss", uz najavu da bi moglo da bude još sličnih događaja.

Kompanija je istovremeno navela da je La Pena "nastavio" i čak tvrdila da je influencer na kraju pobedio robota, što se razlikuje od utiska koji ostavlja kratki viralni snimak.

Jedno je sigurno - čovek protiv humanoidnog robota više nije samo scena iz filma.