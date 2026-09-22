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Jedan od najvećih boraca u istoriji MMA Fjodor Jemeljanenko bio je proteklog vikenda gost Republike Srpske i Banjaluke.

Rus Fjodor Jemeljanenko, sa nadimokom "Poslednji car" važi za jednog od najvećih i najdominantnijih MMA boraca u istoriji.

Fjodor Jemeljanenko sa ruskom zastavom Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Jedinstven

Fjodor Jemeljanenko bio je poznat po neverovatnoj smirenosti, eksplozivnosti, vrhunskom stajlingu u parteru i izuzetnoj tehnici samba i džudoa. Najveći deo karijere proveo je dominirajući u teškoj kategoriji, a ostao je neporažen skoro punih deset godina (od 2000. do 2010. godine).

Karijeru je završio početkom 2023. godine sa profesionalnim MMA skorom od 40 pobeda, sedam poraza i jednim poništenim mečom. Proglašen za najboljeg MMA borca prve decenije 21. veka od strane brojnih vodećih sportskih medija.

1/9 Vidi galeriju Fjodor Jemeljanenko Foto: Printskrin/Instagram, TASS / ddp USA / Profimedia

Gost Srpske

Iako će uskoro napuniti 50 godina, jedan od najvećih teškaša u istoriji MMA sporta i dalje trenira. Fjodor Jemeljanenko poznat je kao veliki prijatelj srpskog naroda, posebno Republike Srpske, gde je često rado viđen gost.

- Da li sam najveći? Ne opterećujem glavu glupostima. Nije ispravno i nije u redu ocenjivati samog sebe. Isto tako, ne treba suditi o sebi samo na osnovu sportske karijere. Kao što sveti apostol Pavle kaže: "Ne mogu ja da sudim o sebi, meni će suditi Bog." - rekao je Fjodor Jemeljanenko, gostujući na banjalučkoj ATV.

Ne gleda MMA

Na pitanje kako gleda na današnji MMA, čuveni Rus izneo je svoje mišljenje.

- Ne gledam ga uopšte. Postalo je nezanimljivo gledati sam meč. Nekada je bilo najzanimljivije gledati šta se dešava unutar ringa. Sve van ringa bilo je, ili poštovanje, ili si bio dužan da svoje reči dokažeš u ringu. A sada u ringu ne može da se vidi ništa. Najviše se potencira ta prljavština koja se iznosi van ringa i borci koji na taj način pokušavaju da privuku pažnju - rekao je Fjodor Jemeljanenko.

Proslavljeni ruski MMA borac Fjodor Jemeljanenko prisustvovao je borilačkom spektaklu "Hektor fajt najt sevn" u dvorani "Centar" u Banjaluci, gde je dočekan gromoglasnim aplauzom publike. Rus je ušao u ring uz srpsku pesmu "Hriste Bože", koja je redovno puštana uoči njegovih borbi. Publiku je pozdravio rečima - "Dobro vam veče bratski narode".