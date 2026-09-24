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MMA boracVolodimir Golubjev, poznat pod nadimkom "Vavansambo", nalazi se pred deportacijom iz Finske, a njegov slučaj poslednjih dana izaziva veliku pažnju u tamošnjoj javnosti.

Borac je objavio snimak u kojem tvrdi da će danas, 24. septembra, biti deportovan, nakon čega bi trebalo da bude prebačen u Poljsku, a zatim sproveden do granice sa Ukrajinom.

Golubjev je u emotivnom obraćanju na društvenim mrežama opisao šta bi trebalo da se dogodi, navodeći da će finske vlasti doći po njega u Poljsku i da bi ga potom automobilom trebalo odvesti do ukrajinske granice, gde bi, prema njegovim rečima, bio predat ukrajinskim vlastima.

"Poludeću stvarno, malo-pomalo. U četvrtak dolaze po mene u Poljsku -" rekao je Golubjev u snimku koji su preneli finski mediji.

"Ovo je moja zemlja, moj dom"

Posebno emotivno govorio je o životu u Finskoj, gde je stigao kao tinejdžer i proveo veliki deo života. U novijem obraćanju poručio je da je Finska za njega postala dom i pitao se šta ga čeka nakon deportacije.

Golubjev je ranije isticao da je odslužio izrečene kazne i da je poslednjih godina pokušavao da izgradi drugačiji život, uključujući i povratak profesionalnom sportu.

Njegov slučaj dobio je dodatnu pažnju i zbog toga što je, uprkos problemima sa statusom u zemlji, nastavio da se bavi borilačkim sportovima.

Od zatvora do povratka u ring

Vavansambo je dobro poznato ime na finskoj borilačkoj sceni. Nastupao je u tajlandskom boksu, kik-boksu i MMA, a finski izvori navode da je osvojio više titula prvaka zemlje u tajlandskom boksu. Posle odslužene zatvorske kazne vratio se borbama i nastupao na velikim događajima poput „Ice Cagea“.

Njegova deportacija povezana je sa ranijim krivičnim presudama. Finski izvori navode da je odslužio petogodišnju zatvorsku kaznu, između ostalog zbog teškog krivičnog dela povezanog sa narkoticima, a odluka o deportaciji uključuje i zabranu ulaska u šengenski prostor.

Odluka o deportaciji nije doneta preko noći. Slučaj je prošao kroz finski pravosudni sistem, a najviša upravna instanca potvrdila je odluku da Golubjev mora da napusti Finsku.

Vest je posebno pogodila borilačku zajednicu u Finskoj. UFC borac Abdul „Abba“ Husein javno se oglasio povodom Golubjevljeve situacije i pozvao finskog predsednika Aleksandera Stubа da obrati pažnju na njegov slučaj.

Šta će se desiti sa njim?

Upravo ovaj deo priče ostaje najneizvesniji.

Golubjev tvrdi da će nakon leta u Poljsku biti prebačen do granice sa Ukrajinom i tamo predat ukrajinskim vlastima. Finski mediji prenose njegove navode, ali oni predstavljaju njegovu verziju planiranog postupka, a ne nezavisno potvrđenu informaciju finskih vlasti.

Finska policija zvanično navodi da je odgovorna za sprovođenje odluka o deportaciji stranih državljana koji nemaju pravo da ostanu u zemlji. Istovremeno, finska služba za imigraciju navodi da je vraćanje u Ukrajinu ranije bilo privremeno obustavljeno, uz pozivanje na princip zabrane vraćanja osobe u situaciju u kojoj bi mogla biti izložena ozbiljnoj opasnosti.

"Imam osećaj da ću završiti u ratu"

Holubjev je ranije otvoreno govorio o strahu zbog onoga što ga čeka nakon deportacije. Finski mediji su preneli njegove izjave u kojima je tvrdio da bi mogao da bude poslat direktno u ratno područje.

Sada, prema njegovim najnovijim tvrdnjama, proces deportacije ulazi u završnu fazu.