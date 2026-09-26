HOROR! PRONAĐENI OSTACI POZNATOG SPORTISTE U ZAGREBU?! Jezive vesti iz komšiluka, tvrde da su nađene kosti FNC borca
- U Zagrebu su pronađeni delovi ljudskog kostura, a hrvatski mediji nezvanično navode da bi mogli pripadati MMA borcu Abrahamu Salomonu Areu.
- Policija je saopštila da je gornji deo kostura otkriven na Pešćenici tokom prekopavanja prostora prekrivenog otpadom.
Delovi tela su pronađeni u prestonici Hrvatske, a prema informacijama koje su nezvanične, ali koje su preneli hrvatski mediji, radi se o kosturu MMA borca Abrahamu Salomonu Areu.
Zagrebačka policija je u utorak oko 14.30 časova saopštila da je na Pešćenici pronađen gornji deo ljudskog kostura i da je do otkrića doško prilikom prekopavanja prostora prekrivenog otpadom.
Portal "gol.dnevnik.hr" navodi da postoje nezvanične informacije da posmrtni ostavi pripadaju Areu.
Ko je Abraham Salimon Are
Abraham je rođen u Zagrebu, a otac ga je kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom sajmu, nakon čega je odrastao u hraniteljskoj porodici. Iako je rođen u Hrvatskoj 23 godine je živeo bez dokumenata i državljanstva, a svoj status je zvanično sredio 2022. godine.
Široj javnosti u Hrvatskoj, a možda i na Balkanu, barem kod ljubitelja borilačkih sportova, poznat je po svojoj profesionalnoj MMA karijeri tokom koje je zabeležio jednu pobedu uz tri poraza.
Incident na FNC-u
U septembru 2025. godine je došlo do sukoba između njega i čelnika FNC-a Dražena Forgača zbog čega je reagovalo obezbeđenje.
Are se nije borio na tom događaju, ali jeste ranije bio deo FNC-a.
Nije poznato zbog čega tačno je došlo do sukoba.
Kurir sport/gol.dnevnik.hr