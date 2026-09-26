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Delovi tela su pronađeni u prestonici Hrvatske, a prema informacijama koje su nezvanične, ali koje su preneli hrvatski mediji, radi se o kosturu MMA borca Abrahamu Salomonu Areu.

Zagrebačka policija je u utorak oko 14.30 časova saopštila da je na Pešćenici pronađen gornji deo ljudskog kostura i da je do otkrića doško prilikom prekopavanja prostora prekrivenog otpadom.

Portal "gol.dnevnik.hr" navodi da postoje nezvanične informacije da posmrtni ostavi pripadaju Areu.

Ko je Abraham Salimon Are

Abraham je rođen u Zagrebu, a otac ga je kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom sajmu, nakon čega je odrastao u hraniteljskoj porodici. Iako je rođen u Hrvatskoj 23 godine je živeo bez dokumenata i državljanstva, a svoj status je zvanično sredio 2022. godine.

Široj javnosti u Hrvatskoj, a možda i na Balkanu, barem kod ljubitelja borilačkih sportova, poznat je po svojoj profesionalnoj MMA karijeri tokom koje je zabeležio jednu pobedu uz tri poraza.

Incident na FNC-u

U septembru 2025. godine je došlo do sukoba između njega i čelnika FNC-a Dražena Forgača zbog čega je reagovalo obezbeđenje.

Are se nije borio na tom događaju, ali jeste ranije bio deo FNC-a.