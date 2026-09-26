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Policija je potvrdila da je reč o kosturu 26-godišnjeg muškarca, dok se u MMA krugovima pojavila informacija da bi ostaci mogli pripadati Abrahamu Salimonu Areu.

Prvi deo kostura pronađen je oko 14.30 časova u krugu jednog preduzeća, tokom prekopavanja terena na kojem se nalazila velika količina različitog otpada. Dan kasnije pronađen je i donji deo skeleta.

Policija je saopštila da su posmrtni ostaci prebačeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gde će biti sprovedene analize kako bi se utvrdili identitet muškarca, tačan uzrok smrti i eventualne okolnosti koje bi mogle ukazivati na krivično delo.

Prema navodima hrvatskog Gol.dnevnika, ljudski ostaci su na lokaciju na Pešćenici navodno stigli zajedno sa građevinskim otpadom sa jednog zagrebačkog gradilišta.

U MMA krugovima se, kako navodi isti izvor, pojavila priča da se Are navodno predozirao u napuštenoj kući koja je bila predviđena za rušenje. Prema toj, za sada nepotvrđenoj verziji događaja, bager je tokom raščišćavanja objekta navodno zahvatio i telo zajedno sa građevinskim materijalom.

Otpad je potom, prema tim navodima, transportovan kamionom na drugu lokaciju, gde su kasnije pronađeni ljudski ostaci.

Za sada nema zvanične potvrde da pronađeni ostaci pripadaju Abrahamu Salimonu Areu, niti da je uzrok smrti predoziranje. Konačne odgovore trebalo bi da daju rezultati sudskomedicinskih analiza i istraga zagrebačke policije.