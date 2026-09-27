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UFC veče u Las Vegasu prekinuto je scenom koju niko nije očekivao.

Sve je izgledalo kao još jedna velika borba, a onda je u petoj rundi nastao muk u oktagonu.

Raoni Barselos se srušio nakon rušenja Raula Rosasa Džuniora i prestao da pruža otpor. Mladi Meksikanac je odmah shvatio da nešto nije u redu i nije nastavio sa udarcima, dok je sudija prekinuo borbu, a medicinski tim utrčao u oktagon.

Barselos je hitno prebačen u bolnicu, gde je urađen CT pregled i dodatna procena njegovog stanja. UFC je potom saopštio da je iskusni Brazilac stabilan, pri svesti i da reaguje, uz punu pokretljivost. Ostao je pod medicinskim nadzorom.

Sve se dogodilo u nekoliko sekundi

Do završnice je borba bila izuzetno neizvesna i fizički zahtevna.

Barselos je tokom većeg dela meča izgledao kao borac koji kontroliše situaciju. Uspevao je da pogađa u bokserskim razmenama, kombinovao napade na telo i glavu i često pokušavao da borbu preseli u parter.

Oba borca su tokom meča uputila više od 300 udaraca, dok je Barselos imao čak 22 pokušaja rušenja. Brazilac je u petu rundu ušao sa prednošću na sve tri sudijske kartice.

A onda je sve promenjeno u jednom trenutku.

Rosas je 1:38 pre kraja pete runde uspeo da izvede rušenje. Barselos je pao na pod, ali nije ustao.

Ostao je nepomičan, a Rosas je odmah shvatio da nešto nije u redu.

Mladi Meksikanac nije nastavio da zadaje udarce, već je signalizirao sudiji da prekine borbu. Medicinski tim je odmah ušao u oktagon.

1/7 Vidi galeriju UFC borac Raoni Barselos Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Rosas nije slavio

U trenutku kada je postalo jasno da Barselos ne reaguje, potpuno je nestala atmosfera karakteristična za kraj UFC borbe.

Rosas je umesto slavlja ostao zabrinut za protivnika.

Kasnije je poslao poruku koja je obišla svet:

"Želim da se svi večeras pomole za Raonija Barselosa. On je ratnik."

Brazilac je ubrzo iznet iz oktagona na nosilima i prebačen u bolnicu u Las Vegasu.

Najvažnije vesti stigle iz bolnice

Prve informacije nakon borbe bile su zabrinjavajuće, ali su potom stigle mnogo bolje vesti.

UFC je saopštio da je Barselos prebačen u trauma centar najvišeg nivoa, gde su lekari uradili CT i kompletan pregled. Rezultati su, prema saopštenju UFC-a, pokazali da je Brazilac stabilan, pri svesti i da reaguje, uz punu pokretljivost.

Ipak, ostao je u bolnici na daljem medicinskom nadzoru.

Važno je naglasiti i da uzrok njegovog kolapsa još nije zvanično utvrđen. Zato se ne može sa sigurnošću tvrditi šta je tačno dovelo do toga da Barselos izgubi svest.

Upozorenje: snimak završnice borbe sadrži uznemirujuće scene.