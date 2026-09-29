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U jednoj od najluđih borbi koje su održanu u organizaciji FNC Darko Stošić je pobedio Slovenca u Beogradu, u junu 2024. godine.

Jedan o drugom su posle toga više puta govorili, a sve je, čini se, kulminiralo nakon FNC večeri u Zagrebu koja je nedavno održana.

Stošić je u jednom intervjuu rekao da Fabjan ima nasilan pristup, a to se nije dopalo popularnom Slo Rokiju.

"Nasilan pristup? Da li sam ja ikada nekoga zvao usred noći i pretio mu da ću ga prebiti kad ga vidim? A onda, kad si me stvarno video u Zagrebu - šta je bilo?", zapitao se Fabjan putem "storija" na društvenoj mreži Instagram, pa potom objasnio situaciju iz prestonice Hrvatske.

Pretnje i obećanje

"Sedim sam u lobiju hotela, a tamo su momci iz njegovog ATT tima. Darko ulazi u hotel. Čim sam ga video, odmah ustanem i potpuno mirnim glasom kažem: 'Idemo da se bijemo?'.

1/7 Vidi galeriju Miran Fabjan Foto: Printscreen / Youtube / Timax Podcast, Printskrin/jutjub, Printscreen / Youtube / ZICLASTI

Zvao si me usred noći, vikao preko telefona i pretio da ćeš me prebiti kad me vidiš. Evo me sad ispred tebe. Spreman sam i očekujem da uradiš ono što si obećavao preko telefona.

Tamo nije bilo nikoga ko bi sprečio ovog malog ‘wannabe good guy’ sportistu da me napadne, kao što je najavljivao preko telefona!

Ali odjednom druga priča:

'Neću tu, tu su kamere. Kad ne bude kamera, onda ću te...'.

'Hoćeš k... Štakore mali, imaš pojas, paradiraj sa njim po emisijama i po BG-u, u 5. mesecu ću te unakaziti ispred moje FNC publike u mom Beogradu!", napisao je Fabjan, pa nastavio na drugoj objavi:

1/5 Vidi galeriju Darko Stošić Foto: Kurir Sport

"U 5. mesecu ću Srbiju spasiti od 15 godina lažne propagande!

U 5. mesecu ću u subotu prebiti Darka Stošića, uzeti FNC pojas i sa njim ću u nedelju pripremiti veliku feštu i doček šampiona SloRokija na Marakani!

Darko će kući plakati, a SloRokiju će 60.000 navijača skandirati: 'Roki, Roki, Roki, Roki!'.

Beograd, maj 2027. Zapamtite moje reči. KRAJ LAŽNE PROPAGANDE, KRAJ DARKA STOŠIĆA", poručio je Miran Fabjan.

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