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Jezive vesti stigle su ovogAbrahamu Salomonu Areu vikenda iz Zagreba, gde su pronađeni ljudski ostaci, a prema navodima hrvatskih medija, reč je o bivšem MMA borcu , nekadašnjem članu zagrebačkog ATT-a i FNC organizacije.

Tragična vest potresla je regionalnu MMA scenu, a povodom smrti bivšeg borca oglasio se i prvi čovek FNC-a Dražen Forgač, koji je na društvenim mrežama uputio saučešće porodici i prisetio se perioda kada je Are bio član kluba.

- Iskreno me je rastužila vest o Abijevoj smrti. Njegovoj porodici i svima koji su mu bili bliski upućujem iskreno saučešće. Abi je došao u naš klub ATT Zagreb kao tinejdžer, srednjoškolac, i svi smo ga zavoleli, a upoznati sa porodičnom situacijom i na razne načine nastojali pomoći. Abi je bio talentovan i došao je do takmičarskog nivoa u MMA sportu.

1/3 Vidi galeriju Abraham MMA Foto: Youtube/24sata.hr, You Tube, Instagram/abisamo1

- Nažalost, vrlo brzo je upao u loše društvo i krenuo pogrešnim putem, što je rezultiralo prekidom saradnje sa klubom i FNC organizacijom. Godinama sam upozoravao na probleme s kojima se Abi suočavao i na potrebu da mu se pomogne. Smatram da je izostala pravovremena i odgovarajuća reakcija nadležnih. Nažalost, sada mu više ne možemo pomoći - napisao je Forgač.

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