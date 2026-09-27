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Jezive scene viđene su u noći između subote i nedelje na UFC priredbi u Las Vegasu, gde se dogodila dramatična situacija tokom glavne borbe večeri.

U petoj rundi duela između Raula Rosasa Žuniora i Raonija Barselosa, Barselos je iznenada kolabirao i ostao nepomično da leži u kavezu. Lekari su odmah reagovali, a brazilski borac je na nosilima iznet iz kaveza i prevezen u bolnicu.

UFC se nakon borbe oglasio i saopštio dobre vesti o njegovom stanju.

- Nakon borbe Raoni Barselos odmah je prevezen u urgentni centar najvišeg, prvog nivoa radi lekarskih pregleda. Bolnički tim obavio je CT snimanje i sveobuhvatan pregled, a Barselos je trenutno pod nadzorom lekara. Barselos je stabilan, pri svesti i reaguje na nadražaje, a normalno pomera sve udove. Ostaće pod lekarskim nadzorom. O njegovom stanju objavićemo nove informacije čim budu dostupne - naveli su iz UFC-a.

Barselos je do trenutka incidenta pružao veoma dobru partiju, ali je borba završena dramatičnim scenama koje su zabrinule sve prisutne u dvorani.

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