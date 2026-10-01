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Fedor Đurić, srpski MMA borac koji živi u Nemačkoj, proteklog vikenda došao je do najveće pobede u karijeri.

Fedor Đurić savladao je u Oktagonu bivšeg UFC borcaMarka Dijakisea posle jednoglasne odluke sudija i sada ima skor od 11 pobeda i samo jednog poraza.

Fedor Đurić sa zastavam Srbije i Nemačke u Oktagonu Foto: Printskrin/Instagram

Važna pobeda

Trijumf Fedora Đurića dobija dodatnu težinu kada se uzme u obzir iskustvo Marka Dijakisea, veterana koji je radio ne samo mečeve u UFC, gde je imao skor (8-7), već i u organizacijama "Bellator" i "PFL", te ukrštao rukavice sa borcima poput Rafaela Fizijeva, Dena Hukera, Damira Hadžovića...

A, ko je zapravo Fedor Đurić, dvadesetdvogodišnji borac prilično nepoznat srpskoj MMA javnosti i sceni. Rođen je u Kasindolu kod Pala, u Republici Srpskoj. Danas se bori pod licencom Nemačke gde živi, ali je uz njega uvek i srpska zastava, jer zna ko je i šta je, odakle potiče. Trenira u poznatom klubu MMA Spirit iz Frankfurta.

1/12 Vidi galeriju Fedor Đurić Foto: Printskrin/Instagram

Otac i čuveni Fedor

Njegova priča je posebno zanimljiva zbog toga što mu je otac preminuo kada je Fedor imao samo tri godine, a upravo je otac imao veliki uticaj na to kako je dobio ime. Fedorov otac bio je ljubitelj borilačkih sportova i trenirao je džudo, a posebno je voleo legendarnog ruskog MMA borca Fedora Jemeljanenka.

Kada se Fedor Đurić rodio, njegov otac je navodno gledao kalendar sa imenima i video ime Fedor, pa je odlučio da sinu upravo tako da ime. Fedor je kasnije od majke saznao da je njegov otac bio veliki ljubitelj borbi i da je pratio Jemeljanenkove mečeve na video kasetama. U jednom razgovoru sa novinarima, Fedor je i objasnio da je baš po čuvenom Rusu dobio ime.

Po njemu Srbin nosi ime - Fedor Jemeljanenko Foto: Profimedia

Vera u Boga

Još emotivniji detalj jeste ono što mu je ujak ispričao mnogo godina kasnije. Prema Fedorovom sećanju, otac je, kada se Fedor rodio, rekao nešto u smislu da mu ime nije dato bez razloga i da će jednog dana biti veliko ime u borbama. Fedor je rekao da mu je ta priča, kada ju je čuo od ujaka, dala dodatnu motivaciju. Zato za njega ime Fedor nije samo ime po slavnom ruskom borcu — ono predstavlja i vezu sa ocem kojeg je izgubio kao veoma mali.

Prilikom jednog intervjua novinar je Đuriću postavio pitanje, da li mu je Fedor Jemeljanenko idol jer po njemu nosi ime, na šta mu je Srbin odgovorio:

- Božije zapovesti nas uče da nemamo idole, ali uzor svakako jeste.

Fedor Đurić u elementu Foto: Printskrin/Instagram

Sa Pala u Frankfurt

Prema njegovim izjavama, otac mu je umro kada je Fedor imao tri godine. Dakle, on praktično nije imao priliku da odrasta uz njega i da ga upozna onako kako dete obično upoznaje svog oca. Zbog toga je veliki deo onoga što zna o ocu kasnije saznavao od majke i ujaka. Posle očeve smrti, Fedorova majka se sa sinom preselila u Nemačku iz Republike Srpske.

Fedor Đurić imao je 12 godina kada je došao u Nemačku. Pre toga je trenirao kik-boks u Srpskoj nekoliko godina. Tu se i upoznao sa čarima MMA, ali taj sport tada nije bio naročito razvijen i poznat među ljudima kao u Nemačkoj. Tek, kada se preselio u Frankfurt počeo je ozbiljnije da se upoznaje sa MMA. Tu je 2021. njegov talenat prepoznao menadžer Nils Šlagel, koji se otada brine o Đurićevoj karijeri.

1/14 Vidi galeriju Anastasija Đurić i Fedor Đurić Foto: Printskrin/Instagram

Anastasija sve promenila

Kako je Fedor Đurić priznao u jednom intervjuu, kik-boksu se okrenuo dok je bio dečak, jer je imao neke sukobe na ulici u kojima se nije najbolje snalazio. Tada je na savet ujaka odlučio da krene sa treninzima. Danas je jedan od najperspektivnijih boraca u evropskom MMA, naročito jaka strana mu je grepling, odnosno borba u parteru, dok je tokom karijere nastavio da razvija i "stojku" borbu u gardu.

Ono što je posebno zanimljivo za Fedora, jeste da je oženjen iako ima samo 22 godine. Njegova izabranica je Anastasija, takođe Srpkinja. Venčali su se veoma mladi, Fedor je imao svega 20 godina. Anastasija se takođe bavi borilačkim sportovima i trenira u istoj sali sa njim. U intervjuima Fedor govori da mu ona pomaže i tokom priprema, uključujući ishranu i svakodnevnu podršku. Drugim rečima, ona nije samo njegova supruga nego je i aktivno uključena u njegov sportski život.

Anastasija Đurić i Fedor Đurić u prirodi Foto: Printskrin/Instagram

Čuvar privatnosti

Fedor Đurić je posvećen hrišćanstvu i pravoslavnoj veri, odlično zna ko je i šta je, odakle potiče. Poštuje veru, tradiciju, običaje i istoriju svog naroda. I čuva privatnost života. Njegov najbolji prijatelj je MMA borac Raul Lemberanskij, koji se takmiči pod zastavom Azerbejdžana i sa kojim zajedno gostuje u podkastima, gde govore o životu van kaveza, odricanjima i putu ka profesionalnom MMA. Njihova svakodnevica je veoma rigorozna: treniraju dva puta dnevno, šest dana u sedmici, dok im je nedelja dan odmora.

U zvaničnom intervjuu za Oktagon iz februara 2026. Fedor je upitan šta se kod njega promenilo mentalno. Odgovorio je da je ranije imao manjak samopouzdanja, bio stidljiv i izbegavao sukobe, dok se posle četiri godine MMA oseća mentalno mnogo snažnije. Kaže da ga je sport promenio i napravio jačom osobom.

Fedor Đurić i Predrag Bogdanović pred borbu 2025. godine Foto: Printskrin/Instagram

Jedini poraz od Srbina

Jedini poraz Fedor Đurić doživeo je u aprilu 2025. godine od zemljaka Predraga Bogdanovića u organizaciji Oktagon, na 69. eventu, održanom u Dortmundu. Bio je to veoma tesan meč i odlučen je podeljenom sudijskom odlukom. Dvojica sudija dala su 29:28 Bogdanoviću, dok je treći sudija istim rezultatom bodovao za Đurića.

Zanimljivo je da je Fedor posebno dobro odradio treću rundu i u jednom trenutku imao Bogdanovića u ozbiljnoj poziciji za završnicu. Ali, nije uspeo. Posle toga se vratio pobedom protiv Petrua Buzdugana u septembru 2025, završivši borbu u prvoj rundi.