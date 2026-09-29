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Za sada je potvrđeno devet borbi, a ako je suditi po imenima koja će ući u oktagon, ljubitelje MMA čeka veoma uzbudljivo veče.

Glavna borba doneće okršaj u vrhu poluteške kategorije. Rukavice će ukrstiti Jiri Prohaska i Navaho Stirling, koji je pre manje od dva meseca u Beogradskoj areni savladao Jana Blahoviča.

Stirling je tada ostavio veoma snažan utisak, a sada ga čeka novi veliki izazov protiv Prohaske.

Na programu će biti i Aldžamejn Sterling, koji će se boriti protiv Kevina Valjehosa.

U oktagon će ponovo i Den Huker, koji je nedavno nastupao na UFC događaju u Parizu, a sada ga čeka duel sa Brajanom Ortegom.

Ljubitelji MMA imaće priliku da gledaju i okršaj Kjodžija Horigučija i Asua Almabajeva, dok su na listi boraca i Alesandro Topurija, Ikram Aliskerov, Šamil Gazijev i brojna druga poznata imena.

UFC je tako već najavio izuzetno zanimljiv spektakl u Dohi, a kompletan do sada objavljeni kard možete pogledati u nastavku.