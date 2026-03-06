ČEKA NAS VELIKI SPEKTAKL! Vaso Bakočević ulazi u ring sa poznatim srpskim reperom, evo za kada je zakazen meč!
Vaso Bakočević će se boriti protiv srpskog pevača Vuka Moba, potvrdio je Vaso na svom Instagramu.
Iako ovo deluje čudno, nestvarno, reper Vukadin Gojković će se 27. marta 2026. godine boriti u Smederevskoj Palanci, gde će biti i još mečeva. Vuk Mob i Vaso Bakočević su postavljeni kao "mejn ivent", dok su ko-mejn ivdent Princ Banjice i Alen Mijanović.
Ovo sve je poteklo iz organizacije poznatog Jutjubera Stefana Jankovića, koji je i dogovorio sve sa ova dva borca.
- Nije za...ncija, 27. Mart Smederevska Palanka, mejn ivent, boks meč od tri runde po dva minuta protiv Vuka Moba. Janko, hvala na odličnom dilu - napisao je Vaso Bakočević, a sam Vukadin je to potvrdio za HypeTV.
- Jesam, jesam, ne želim da poništim, sve je zvanično pružili smo sinoć ruku, on, ja i organizator, sve je dogovoreno i bijemo se 27. marta - potvrdio je Vuk Mob.
