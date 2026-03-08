Slušaj vest

Srbija je u poslednje vreme postala destinacija u koju često dolaze neke od najvećih MMA zvezda! Nedavno je gost naše zemlje bio Islam Mahačev, trenutno jedna od najvećih UFC zvezda, ali se na tome neće zaustaviti i uskoro dolaze nove dve zvezde - Habib Nurmagomedov i Hamzat Čimajev!

Ovu senzacionalnu vest najavio je predsednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, koji je na svom Instagramu objavio fotografije sa sve tri MMA zvezde iz Rusije.

Borovčanin je objavio isečak iz video razgovora sa Habibom Nurmagomedovim, uz komentar "Uskoro u Srbiji".

Takođe, objavio je i "selfi" sa šampionom srednje kategorije UFC-a, Hamzatom Čimajevim, kao i sa Islamom Mahačevim, koji je pre mesec dana bio gost Beograda, gde se susreo i sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, kod koga je bio na prijemu.

Telegraf je imao čast i da ekskluzivno razgovara sa Islamom Mahačevim kada je stigao u Beograd, gde je najavio i da je spreman da se bori sa Ilijom Topurijom u borbi koju čeka ceo svet sa velikim nestrpljenjem.

Nenad Borovčanin ima veliki uticaj i reputaciju u borilačkom svetu, posebno u Rusiji, gde ga posebno cene i najveće zvezde MMA sporta u svetu.

Habib Nurmagomedov važi za jednog od najboljih MMA boraca svih vremena, koji je u karijeri imao skor 29:0, a nakon borbe 2020. godine odlučio je da se povuče zbog obećanja svojoj majci da se više neće boriti.

Trenutno je posvećen trenerskom poslu, gde radi sa Islamom Mahačevim, koji je u pravom smislu njegov naslednik u MMA svetu, a koji je prilikom posete Srbiji izneo mnogo lepih reči o našoj zemlji.

Dolazak Habiba i Hamzata u Srbiju nesumnjivo će predstavljati veliku reklamu za našu zemlju, kao i promociju MMA i borilačkog sporta u Srbiji, koji je iz dana u dan sve popularniji.

