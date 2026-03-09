Slušaj vest

Nemačka borilačka scena je u velikoj žalosti pošto je poznati MMA borac Ibrahim Čolo (28) tragično izgubio život.

Čolo, koji je bio jedno od zaštitnih lica organizacije "Oktagon" tokom njenog ulaska na nemačko tržište, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u nedelju uveče kod Vupertala.

Prema izveštajima, tragedija se dogodila neposredno nakon što je pretekao vozilo u kom se nalazio njegov brat. U blagoj krivini je izgubio kontrolu nad automobilom, koji je proklizao, sleteo s puta i udario u zid obližnje kuće.

Silina udarca bila je tolika da je vozilo potpuno uništeno. Ekipe hitne pomoći su na licu mesta mogle samo da konstatuju smrt poznatog MMA borca.

Ibrahim je iza sebe ostavio dvogodišnju ćerku i suprugu, koja je u drugom stanju.