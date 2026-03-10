ZVER OD 193 CENTIMETRA I 117 KILA PONOVO SE VRAĆA U OKTAGON: Legendarni UFC borac je prelomio! Predator je spreman za borbu!
Fransis Nganu, nekadašnji šampion UFC, ponovo ulazi u MMA kavez!
Ova vest o povratku Fransisa Nganua u oktagon izazvala je ogromnu pažnju u svetskim medijima.
Iza Kamerunca Fransisa Nganua je veoma težak period u životu, pošto je pre godinu ipo dana izgubio sina Kobija, koji je preminuo iz nepoznatih razloga sa svega 15 meseci. Potom je bio učesnik saobraćajne nesreće u Jaundeu, glavnom gradu Kameruna, kojoj je život izgubila jedna 17-ogodišnja devojka.
Organizacija "Most Valuable Promotions" zvanično je objavila da će se Nganu vratiti borbama 16. maja u Los Anđelesu, kada će na istoj priredbi na kojoj se vraćaju Ronda Rozi i Đina Karano odraditi meč protiv bivšeg UFC borca i nekadašnjeg osvajača PFL teškaškog turnira, Filipea Linsa. Njih dvojica trebala bi da se bore u pet rundi.
Fransis Nganu je povratak najavio porukom u svom stilu. Kamerunac je poručio svima da ovo nije samo njegov kambek, već dolazi da ponovo preuzme prostor koji smatra svojim. Poručio je da se u prethodnom periodu nije povukao, već da je radio u tišini, te da će sada svi moći da vide njegovu ambiciju.
Pošto je interesovanje za Frensisov povratak ogromno, promocija je iskoristila priliku da dobro zaradi. Ceo event biće prikazan na platformi Netfliks.
Fransis Nganu je iz PFL otišao u martu prošle godine, čime je završena trogodišnja saradnja između Kamerunca i ove organizacije, koja je donela mnogo medijske pažnje, ali veoma malo borbi. On je okriljem PFL odradio samo jedan MMA meč i to u oktobru 2024. kada je nokautirao Renana Fereiru u Saudijskoj Arabiji. Istovremeno je imao i važnu ulogu u projektu PFL Afrika, dok mu je ugovor omogućavao i bokserske izlete van organizacije.
Upravo su ti bokserski mečevi obeležili veliki deo Nganuovih poslednjih godina karijere. Borio se protiv Tajsona Fjurija i Entonija Džošue i oba puta bio poražen. Od "kralja cigana" Fjurija izgubio je podeljenom sudijskom odlukom u meču koji je izazvao brojne rasprave, dok ga je Džošua spektakularno nokautirao u drugoj rundi.
Ali, kada se pogleda MMA, tu već Fransis Nganu stoji daleko bolje. Dobio je poslednjih sedam borbi, a UFC je napustio kao šampion teške kategorije bez poraza. U najjačoj svetskoj organizaciji ostvario je skor 12-2, uz pobede nad Sirilom Ganeom, Kainom Velaskezom, Alisterom Overimom, Žuniorom dos Santosom i Stipom Miočićem.
Njegov protivnik 16. maja Filipe Lins takođe je cenjeno i priznato ime. U UFC Brazilac je imao pozitivan skor, upisavši četiri pobede i dva poraza. Pre ulaska u UFC bio je u seriji od četiri trijumfa. U svom "si-viju" ima i titulu na PFL turniru teške kategorije 2018. godine. Jasno je da se radi o respektabilnom i iskusnom borcu, mada ne bi trebalo dovoditi Nganuovu pobedu u pitanje.