Karlos Rej Noris, u svetu mnogo poznatiji kao Čak Noris, uvek je bio sinonim za neuništivog žestokog momka.

O njemu je na netu ispisano hiljade i hiljade viceva, koji ga glorifikuju kao nepobedivog.

No, da li je baš tako?

Američki glumac, producent, scenarista i majstor borilačkih veština rođen je na današnji dan 1940. godine.

Vicevi o Čaku Norisu

U jednom intervjuu, Čak Noris je potpuno ozbiljan ispričao da se njegova majka sedam dana porađala kada ga je donosila na svet, da kada se rodio nije disao, da su ga lekari jedva vratili u život, kao i da ga je majka, kada ga je posle četiri dana na intenzivnoj nezi napokon uzela u naručje, pogledala i rekla: Bog ima velike planove za tebe.

Očigledno je bila u pravu, s obzirom da govorimo o čoveku koji kija otvorenih očiju i kosu pere sumpornom kiselinom.

Pročitajte još neke od kultnih viceva o Čaku Norisu.

– Čak Noris je sam sebe držao na krštenju.

– Kad su se deca igrala u pesku, Čak Noris se igrao u betonu.

– Čak Noris ide suncu u oči.

– Kad Čak Noris uđe u autobus, i kontrola kupuje kartu.

– Čak Noris je jabukom oljuštio nož.

– Čak Noris je brojao do beskonačno... dva puta.

– Došla Smrt s maskom i kosom i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, a vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne: Maskenbal!

– Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.

– Čak Noris ide na koncert Šaka Polumente da vidi kako on to sklapa oči, a jasno vidi.

– Ne postoji teorija evolucije. Postoji samo lista vrsta kojima je Čak Noris dozvolio da žive.

– Čak Noris ima iPhone sa celom jabukom!

– Kako je nastao točak? Čak Noris je radio zvezdu i svi su vikali: To, Čak! Tooo, Čak!

– Zašto Čak Noris nije glumio u Titaniku? Pa, sve bi ih spasio!

Doveo najboljeg ikada u Ameriku

Šalu na stranu, Noris je bio izuzetan sportista, što se često moglo videti u njegovim filmovima, gde je na neki način bio preteča današnjih mešovitih borilačkih veština (MMA).

Slavni glumac se smatra jednim od začetnika MMA sporta u Sjedinjenim Državama, a u tu svrhu se trudio da donese razne veštine u svoju zemlju kako bi se sportisti dodatno razvijali.

Tako je bilo i sa brazilskom džiju-džicu veštinom (BJJ). Noris je trenirao ovaj sport, pa je odigrao ključnu ulogu da u SAD dovede Riksona Grejsija, nesavladivog šampiona u ovom sportu.

Noris je učio džiju-džicu kod porodice Mačado, posebno kod Karlosa Mačada. Impresioniran Grejsijem, odlučio je da ga dovede u SAD na godišnjoj konvenciji svoje Federacije borilačkih veština (UFAF). Bilo je to 1988. godine.

Noris se osramotio posle opklade

Kako bi seminar bio što efikasniji, Čak Noris je izazvao Grejsija na borbu. Čak je inicirao opkladu pre borbe - gubitnik posle meča mora da šeta po hali u donjem vešu, koji je pritom obrnuto okrenut.

I to se desilo 30 sekundi kasnije - Čak Noris je šetao u naopako obučenom donjem vešu.

Upravo je Riksonu trebalo tačno pola minuta da "udavi" Norisa na strunjači.

Rikson Grejsi nikada nije izgubio MMA meč. Odradio je 11 borbi i sve je dobio, a devet rivala je završio gušenjem ili predajom i samo dva puta je nokautirao protivnika.

Za svoje zasluge MMA zajednici Rikson Grejsi je 2014. godine primljen u Kuću slavnih, a tri godine kasnije je promovisan u crveni pojas BJJ-a, najveći mogući u ovom sportu.

Čak Noris nije bezazlen borac za mnoge. Ima crni pojas u tekvondu i kjokušinu, treći stepen crnog pojasa u BJJ-u, crni pojas u džudu te 10. stepen u Čun Kuk Dou, poznatijem kao Čak Noris sistem.