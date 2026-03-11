Slušaj vest

Marko Bojković jedan je od najatraktivnijih MMA boraca. Zna kako da privuče pažnju javnosti, ne samo u oktagonu.

Poslednjih dana Marko Bojković žestoko je prozivao Miloša Janičića, od kojeg je pre nešto manje od godinu dana doživeo ubedljiv i bolan poraz u beogradskoj Areni.

Marko Bojković u gostima kod Bake Praseta Foto: Printscreen

Pobedio Ukrajinca, pa se opario

Marko Bojković krajem februara na FNC eventu pobedio je Ukrajinca Ivana Vulčina. Tada su obojica zaradili po 5.000 evra. Pre toga, doživeo je dva neuspeha, prvi od Miloša Janičića, a onda i od Donovana Desmea.

Marko Bojković bio je gost kod jutjubera Bake Praseta zajedno sa svojim trenerom Ivanom Đorđevićem Ickom.

- Forgač (Dražen Forgač, prvi čovek organizacije FNC op.a.) je sada izjavio da sam najplaćeniji borac u FNC! To me je koštalo svega... Jeb... sve te pare. Da mogu te pare da vratim i budem ono što jesam - kazao je Bojković.

1/6 Vidi galeriju Miloš Janičić i Marko Bojković Foto: Printscreen/Youtube (Meridian TV), Printscreen, Twitter

Dobar i loš momak

A, onda mu je postavljeno pitanje za ispad koji se desio pred borbu sa Milošem Janičićem.

- Zato što sam došao, ono... Ja sam dete sa sela, koje nije imalo ništa. Odjednom sam dobio tu ponudu. Video sam koliko love mogu da zaradim. Znao sam da moram da napravim hajp. Ludilo. Što veći hajp, to isplativije. A, govorili su mi, uzmi manju ponudu, ne misli na pare.

- U nedelji borbe odradio sam tri podkasta, jedan fejs-of... Odradio ovo i ono. On je samo ćutao. Bio je "good guy". A, ja sam od sebe išao da napravim "bad guy" - zaključio je Marko Bojković.

Kada se razmetao sa parama - Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Hteo da prekine MMA karijeru

Marko Bojković rođen je 2. septembra 2001. godine u Karavukovu. Visok je oko 180 cm i takmiči se u lakoj kategoriji (do 70 kg). Ima potpisan ugovor sa FNC organizacijoma, a kao profesionalac se u MMA takmiči od 2020. godine. Tokom 2024. godine Bojković je bio u ogromnom naletu. Imao je tri borbe i sve tri pobede prekidom, uz perfektan skor od osam trijumfa, bez poraza.

U 2025. godini usledio je pad za Marka Bojkovića uzrokovan porazom od Miloša Janičića u Beogradu. Izgubio je tehničkim nokautom u drugoj rundi i to je bio njegov prvi i veliki poraz. Novi neuspeh usledio je od Donovana Desmea posle velike borbe. Posle ovoga njegova karijera naglo je promenila smer – od velikog talenta do borca koji mora da se vrati pobedama. Ove godine razmišljao je i po prekidu MMA karijere, a razlog je bio njegov trener Ivan Đorđević, jer nije želeo da radi bez njega.