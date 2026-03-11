Slušaj vest

Ovu borbu će organizovati platforma "Netflix" pa će duel dve lepotice koje sasvim sigurno oboriti rekord kada je u pitanju prodaja karata i gledanost.

1/9 Vidi galeriju MMA foto galerija Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

I Ronda i Đina šarmom i lepotom plene pred borbu, a tako je bilo i na prvom suočavanju i konferenciji, gde je Karano posebno dominirala u ženstvenoj haljini sa dubokim dekolteom.

Kada se pojavila na bini, svi pogledi su bili uprti ka njoj.

Kasnije smo videli i suočavanje, ali pre toga i prijateljski zagrljaj dve legende ovog sporta.

Đina Karano je u karijeri imala skor od 8 mečeva, od čega 7 pobeda i jedan poraz, a upravo posle tog poraza od Kris Kiborg odlučila je da završi karijeru.

Ronda Rouzi je tokom karijere imala 14 borbi, 12 puta je pobedila i doživela je dva poraza.

Borba je zakazana za 16. maj u Intuit Domu, hali Los Anđeles Klipersa u Kaliforniji.