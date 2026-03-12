Slušaj vest

Proteklih godina svedočili smo ogromnom rivalitetu, koji je ponekad znao i da pređe granice sporta, između Hrvata Đanija Barbira i Srbina Aleksandra Ilića.

Bilo je tu prozivki na obe strane, medijskih istupa, čak i incidenata u kojima ni Đani Barbir, ni Aleksandar Ilić nisu birali reči. Ali, u oktagon nisu ušli.

Aleksandar Ilić i Đani Barbir dogovaraju borbu u Beogradskoj areni Foto: Printskrin/Instagram

Vreme je za fajt

Možda se baš ovog proleća desi njihov meč i to u Beogradu. Prilika je nikad bolja, jer će u glavnom gradu Srbije 30. maja biti održan FNC event.

Prvi čovek ove organizacije Dražen Forgač najavio je da će se Đani Barbir boriti u Beogradu. Njegov protivnik još nije poznat, pa se otvoreno spekuliše da bi bilo najbolje da u kavez uđe Aleksandar Ilić. Sve se crta za tu borbu, koja bi bila istinski spektakl.

Đani Barbi poslednji put šampionski pojas branio je 28. maja 2023. godine protiv Poljaka Arkadiuša Mazijakoskog i pobedio ga tehničkim nokautom u drugoj rundi. On i dalje drži titulu, iako je u međuvremenu nastupao i na eventu "Contender Series".

Đani Barbir MMA borac iz Hrvatske Foto: Printskrin/Instagram

Prozivke traju godinama

Ostaje otvoreno pitanje da li će Đani Barbir kao najneaktivniji šampion u Evropi, posle tri godine konačno braniti pojas, ili će se borba ipak održati u dogovorenoj kilaži.

Rivalstvo između Barbira i Ilića počelo je kroz prozivke na društvenim mrežama i u intervjuima oko potencijalne borbe u organizaciji FNC. Barbir je često govorio da želi borbu protiv Ilića, dok je Džoker isticao da mu ta borba nije posebno zanimljiva sa sportskog aspekta. Barbir je zato počeo da ga proziva i tvrdi da Ilić izbegava meč.

Najveći skandal dogodio se u emisiji "Podkast Inkubator" u Zagrebu tokom gostovanja Aleksandra Ilića. Tada je Đani Barbir upao u studio sa grupom ljudi, njih petorica ili šestorica, i počeo da proziva Srbina pred kamerama. Pozvao ga je da izađe napolje i da reše problem.

- Ako si frajer, izađi napolje - viknuo je Barbir.

Neko je biftek, neko parizer

Ilić je odgovorio mirno:

- Pošalji ugovor za borbu, pa ćemo se boriti. Kako si opasan kad si došao sa šestoricom ljudi?

Na kraju nije došlo do fizičkog sukoba, jer su ljudi iz studija smirili situaciju. Zahvaljujući Jutjubu i druptvenim mrežama incident je postao viralan u regionu. Ljudi sa podkasta su se čak javno izvinili Iliću, jer je Barbir nepozvan ušao u studio i prekinuo emisiju.

Ilić je posle toga dao izjavu koja je postala viralna:

- Ja sam biftek, a oni su parizer.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Ilić Foto: Printskrin/Instagram

Borba bi izvala ogromno interesovanje

Posle tog incidenta Đanir Barbir je nastavio da javno proziva Ilića, tvrdeći da će ga "demolirati u Beogradu". Govorio je da je Ilić "uplašeni dečak koji izbegava borbu". Sa druge strane Ilić se zabavljao i pričao da Barbir "samo pokušava da napravi marketing i hajp" i i da mu treba "popularnost preko njegovog imena".

Borba između Barbira i Ilića se često najavljuje, ali još nije zvanično potvrđena. Tako je i sada, mada mnogi tvrde da bi to bio jedan od najgledanijih mečeva na Balkanu, kao onaj od prošle godine između Miloša Janičića i Marka Bojkovića u Beogradu. Opet, pitanje je kako ga dogovoriti, jer su Barbir i Ilić različite težinske kategorije.

Oni su već sve dogovorili, ali...

Prošle godine na jednom eventu u Beogradu Ilić i Barbir su se našli u hodniku beogradske Arene. Ilić je tada u lice rekao Barbiru da je spreman za meč, kad god on to bude poželeo, naravno ukoliko ne uđe u UFC. Barbir je sa druge strane poručio da borba ne mora nikad da se desi, ali da njih dvojica u dvirani odrade jedan jak sparing meč, na šta je Ilić rado pristao.

Đani Barbir ima 28 godina, visok je 190 centimetara, takmiči se u srednjoj kategoriji, sa težinom od 83,9 kg do 84,4 kg. Aleksandar Ilić ima 36 godina, visok je 189 cm i takmiči se u poluteškoj kategoriji, sa težinom do 93 kg. Pitanje je i kakve planove ima Ilić, posle maestralnog trijumfa nad Miranom Fabijanom kojeg je savladao nokautom.