Posle šest godina pauze, srpski borac Uroš Domanović, evropski šampion i svetski vicešampion u džiju-džicuu, odlučio je da se vrati profesionalnim borbama.

Iako je iz aktivnog sporta privremeno odstupio zbog porodičnih razloga, Domanović je ostao vezan za sport, a sada je spreman za novo poglavlje u karijeri. Najrealnija opcija je ulazak u MMA, sport u kojem je već imao jedno uspešno iskustvo.

- U tom trenutku porodica je morala da bude na prvom mestu. Nije bilo lako doneti takvu odluku, ali znao sam da je to jedino ispravno. Brazilski džiju-džicu je moja velika ljubav, ali postoje trenuci u životu kada morate da zastanete i posvetite se drugim stvarima - počeo je priču Domanović o razlozima pauze.

Foto: Privatna arhiva

Domanović je u prethodnom periodu trenirao samo u teretani, ali neće mu biti potrebno previše da se vrati na svoj stari nivo.

- Nisam imao borilačke treninge, ali sada je vreme i za to. Sada sam jednostavno osetio da je došao pravi trenutak. Motivacija je tu, želja takođe. Kada jednom osetite atmosferu borilišta i adrenalin pred meč, teško je da se toga zauvek odreknete.

Nedostaju Urošu momenat borbe i adrenalin koji nosi ta cela priča.

- To je poseban osećaj - energija, publika, pritisak pred borbu. To je nešto što svaki borac nosi u sebi. Ulazim u ovaj povratak sa velikom željom i motivacijom. Daću maksimum i verujem da publika može da očekuje dobre borbe.

Uroš Domanović - evropski šampiona i svetski vicešampion Foto: Privatna arhiva

Enormno rastući sport MMA nameće se kao najrealniji izbor za nastavak njegove borilačke karijere. S obzirom na impresivnu karijeru, zvanje najboljeg u Evropi i drugog na svetu - ne čudi što već postoje interesovanja da uđe u oktagon.

- Tu je već nekoliko ponuda, još ništa nije definitivno dogovoreno, ali mogu da kažem da postoji ozbiljno interesovanje. Imam, naravno, iskustva sa MMA. Odradio sam jedan profesionalni meč i pobedio.

Živi u Barseloni Prelepi španski grad Barselona postao je njegova životna baza. - To je mesto gde sada živim i radim. Lep grad, dobra energija i odlični uslovi za trening. Otvorio sam teretanu, koja je brzo postala izuzetno popularna, i na taj način sam ostao vezan za sport i trening. Treninzi, rad sa ljudima i atmosfera u sali nešto su što me stalno drži u sportu - zaključio je Uroš Domanović.

Impresivna karijera

Uroš Domanović je jedan od najuspešnijih naših takmičara u brazilskom džiju-džicuu svih vremena.

Tokom karijere osvojio je titulu evropskog šampiona, dok je na svetskom prvenstvu dva puta stigao do vicešampionske titule, potvrdivši status jednog od najboljih boraca u ovom sportu sa naših prostora.

Velike uspehe ostvario je na prvenstvima sveta u Moskvi i Krakovu. U oba navrata osvojio je srebrne medalje. Na evropskim prvenstvima došao je do zlata, a isto tako ima i srebrne i bronzane medalje.

Domanović je nosilac crnog pojasa u brazilskom džiju-džicuu, koji je dobio 2018. godine od čuvenog brazilskog trenera Žulija Sezara Pereire, jednog od vodećih imena svetske BJJ scene i člana renomiranog tima GFT tima. Podatak da je Uroš bio 5. na IBJJF listi dovoljno govori o kakvom borcu se radi.

Tokom takmičarske karijere nastupao je na velikim međunarodnim turnirima poput evropskih i panameričkih šampionata, kao i na prestižnim "grappling" takmičenjima širom sveta. Ogromnu većinu tih takmičenja završio je sa zlatnom medaljom oko vrata.

Pored džiju-džicua, okušao se i u MMA borbama, gde je 2016. godine u Cirihu zabeležio pobedu u svom profesionalnom debiju protiv Francuza Alija Ubitse.