Aleksandar Jemelijanenko, brat jednog od najboljih MMA boraca na svetu Fedora Jemelijanenka, prisetio se svojih tinejdžerskih dana tokom odrastanja u Rusiji.

Devedesetih godina prošlog veka, posle raspada SSSR, Rusija je bila razvaljena zemlja u svakom smislu. Nekada veliki gigant upao je u period finansijske, ali i krize u svakom smislu, što se odražavalo na život mladih.

Braća Aleksandar Jemelijanenko i Fedor Jemelijanenko Foto: Printskrin

Vekna hleba za celu porodicu

Aleksandar Jemelijanenko rođen je 2. avgusta 1981. godine u mestu Stari Sokol, u oblasti Belgoroda. Setio se vremena 90-ih koje su bile jezive u Rusiji.

- Kakav je bio život u Starom Oskolu? Bio je zaista loš. Zašto sam morao da izlazim na ulicu da zaradim novac? Zato što nismo mogli da priuštimo ni beli hleb. Odsekli bismo parče crnog hleba, pojeli ga, i vekna bi nam trajala ceo dan. Za celu porodicu - setio se Aleksandar Jemelijanenko u razgovoru za ruske medije.

Mladi glup

Devedesetih godina, takav život je primorao sportistu, koji je kao i njegov brat Fedor trenirao sambo, da se pridruži lokalnoj bandi.

- Bio sam jedan od prvih pet. Mlad i glup. Uvek sam nosio nož i čekić u rukavu. To su bila takva vremena. Palice u prtljažniku automobila. Kada nas je policija zaustavila, uzimali su nam palice i puštali nas da odemo. Sekli smo armaturu...

Aleksandar Jemelijanenko osvrnuo se na današnji život u Rusiji.

- Živimo u najboljim vremenima u istoriji Rusije. Ne govorim čak ni o carskom periodu, nečemu što ne znamo niti razumemo. Uzmimo komuniste, na primer Mihaila Gorbačova i Borisa Jeljcina. I u odnosu na njih Vladimira Putina. Svi bi trebalo da shvate da je on odgovoran ne samo za našu unutrašnju, već i spoljnu politiku - objasnio je ruski borac.

Aleksandar Jemelijanenko sa ekipom iz 90-ih godina kada je trenirao Foto: Printskrin/Instagram

Bez borbi od 2024.

Aleksandar Jemelijanenko poslednju borbu imao je u decembru 2024. na NFL 2 turniru u Ingušetiji. Suočio se sa stendap komičarem Aleksejem Gončarovim i pobedio ga tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Jemelijanenko je debitovao u MMA borbi protiv Asuerija Silve u oktobru 2003. na "Pride – Bushido 1". Pobedio je u borbi podeljenom odlukom. Njegov MMA rekord je 29 pobeda, devet poraza i jedan nerešen rezultat.