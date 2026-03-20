Slušaj vest

U to je već neko vreme umešan i bokser Almir Memić, a sve zbog Balkan boksing večeri koja će se održati 28. marta u Boru. Prozivke su krenule kada je potvrđeno da će Janičić baš tada imati profesionalni debi u boksu.

Memiću se nije dopalo ulazak MMA borca u boks, izazvao je Miloša Janičića i u tome imao podršku Marka Bojkovića.

Bilo je tu raznih prozivki od strane svih koji su uključeni, a Janičić je iznenada objavio da otkazuje debi u boksu jer je zbog rata na Bliskom istoku onemogućen njegov dolazak u Srbiju iz Tajlanda gde je trenirao.

Umesto toga MMA borac će imati borbu u Majamiju.

Sada se Bojković još jednom oglasio.

"Janičić je odlučio da otkaže taj meč i to na jako ružan način. U boksu je zatvorio sebi vrata jer je ispao jako nekorektan. Pritom su ga ispoštovali maksimalno i sa cifrom i sa svim. Sigurno je mogao da dođe. Memić ga je lepo pozvao na meč, a Janičić mu je vređao celu porodicu, a on potiče iz jako teške životne priče. Imao je i tragediju u porodici. Znam sigurno da je to Memića jako dotaklo. I dečko je, kao što svako treba, rekao da će za to imati posledice. Janičić je lepo rekao da mu nije u interesu da dođe, da će neko da ga snimi kad ga ovaj bude ponižavao u hotelu. Kao, mi koristimo njegov hajp. Brate, kakav hajp?!", poručio je Bojković.

Podsetimo, između dvojice MMA boraca vlada veliko rivalstvo.

U maju 2025. godine su imali borbu na FNC23 u Beogradu. Njihov ulazak u oktagon je dobio puno pažnje i podigao praženje MMA u regionu na potpuno novi nivo.

1/6 Vidi galeriju Miloš Janičić i Marko Bojković Foto: Printscreen/Youtube (Meridian TV), Printscreen, Twitter

Janičić je razbio Bojkovića i naneo mu ozbiljne povrede, a sudija je sredinom druge runde prekinuo njihovu borbu.

Sada se već uveliko priča o revanšu, a mnogi se nadaju da bi do njega moglo da dođe 30. maja kada će FNC ponovo stići u Beograd.

Bonus video: