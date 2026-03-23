Slušaj vest

Grejs (16) je radila sama u jednoj piceriji u trenutku kada su je napala petoro vršnjaka iz škole, tri devojke i dva momka.

Ono što napadači nisu znali – Gracie trenira MMA godinama zahvaljujući ocu – i to joj je spaslo život, a njih odvelo u policiju.

Snimak incidenta je postao viralan na društvenim mrežama i sakupio je milione pregleda.

Šta se tačno desilo?

Bila je to obična smena, Grejs je radila sama za šankom u piceriji, a u jednom trenutku je u lokal ušla grupa od petoro tinejdžera iz njene srednje škole.

Grupa je snimala sve sa namerom da dobije snimak kako malretira devojku na njenom radnom mestu, a sve zbog ranijeg sukoba iz škole.

Njih petoro nisu znali da je Grejs od oca učila MMA i da će biti spremnija za sukob od njih..

Uhvatila je glavnu napadačicu za kosu (kao za rever u džudou), bacila je na pod i izudarala, a onda se okrenula na ostale. Borba je trajala gotovo 5 minuta (snimak koji kruži je skraćena verzija od oko 1 minut). Jedna od devojaka je završila u bolnici sa slomljenom orbitalnom kosti (kost oko oka), a ostali su pobegli.

Grejs je poznavala jednu od devojaka iz grupe, a ta devojka je saznala da će raditi sama u smeni, okupila je dve drugarice i dva momka i napravila plan, a snimkom su želeli da se hvale po školi.

Napadači su mislili da je Grejs obična tinejdžerka, radnica picerije i nisu imali pojma da ona već godinama trenira MMA. Njen otac je objavio na društvenoj mreži Fejsbuk sledeće:

"Hvala Bogu za godine MMA treninga i fizičku snagu (tatina narav nije štetila). Tukla ih je dok svih petoro nisu pobegli. Policija je videla snimke iz restorana i rekla da Grejs nije u riziku od tužbi – čista samoobrana protiv petoro ljudi".

Policija je pregledala snimke sa kamera iz picerije i snimke koje su napadači sami napravili. Odmah je zaključeno da se radi o samoobrani, a Grejs nije optužena ni za šta.

