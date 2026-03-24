Mlada glumica, influenserka i MMA borkinja Dominika Elisčerova, poznatija kao Mina, izgubila je život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći.

Do nesreće sa tragičnim ishodom je došlo na ostrvu Koh Samui u Tajlandu.

Mina je bila na putu skuterom ka "maj taj" treningu, kada ju je udario kamion. Hitno je prebačena u bolnicu sa teškim povredama, a njeno stanje se veoma brzo pogoršalo. Srce joj je stalo čak četiri puta, stavljana je u indukovanu komu, ali lekari nažalost nisu uspeli da je spasu. Preminula je dan posle nesreće.

Mina je na društvenim mrežama imala preko 800.000 pratilaca koji su pratili njen život i treninge u Tajlandu. Pojavljivala se u popularnoj češkoj MMA emisiji "Clash of the Stars" kao borac i voditeljka, a bavila se i boksom.

Dominika Mina Elisčerova

Njen timski kolega Samir Margina, koji je prvi stigao na mesto nesreće, oglasio se emotivnom porukom

"Bila si najveći borac i uvek ćeš biti. Hvala ti za prelepa iskustva".

On se obratio javnosti pre njene smrti.

"Minino srce je stalo tri puta, sada i četvrti, stavili su je u komu četiri puta... Nažalost, ona je u veoma lošem stanju, zato molomvas molite se svi",

Influencerka i prijateljica Adelka Soukupova se oprostila rečima:

“Zbogom, sestro. Uvek ćeš biti moja starija sestra kojoj sam mogla da se poverim u bilo kom trenutku. Volim te".

Oglasili su se i iz emisije koju je vodila.

"Sa dubokom tugom objavljujemo da je Dominika, nažalost, izgubila svoju poslednju bitku u bolnici... Veoma nam je žao zbog ovoga. Ovo nam cepa srca. Naša rvačica, voditeljka, prijateljica i pre svega deo naše porodice je preminula. Nadamo se da nas gledaš s visine i da ćeš da nastaviš da nas paziš. Tvoj smeh, pozitivna energija i borba nikada neće biti zaboravljeni. Bila si i uvek ćeš biti sjajna".

Cela češka MMA i boks scena je u šoku. Mnogi je opisuju kao vedru, borbenu i punu pozitivne energije devojku koja je živela za sport i trening.

