Proslavljeni mma borac Džon Džons otkrio je da je bio nadomak dogovora sa UFC-om oko nastupa na spektakularnoj priredbi planiranoj u Beloj kući, ali su pregovori zapeli u završnoj fazi oko novca.

Već neko vreme kružile su priče da je upravo ovaj istorijski događaj bio ključni razlog zbog kojeg legendarni Amerikanac nije zvanično stavio tačku na svoju bogatu karijeru.

Spektakl zakazan za 14. jun u Vašingtonu očigledno je bio dovoljno snažan mamac da Džons ozbiljno razmotri povratak u oktagon, a kao potencijalni protivnik najčešće se pominjao Aleks Pereira.

Ipak, prema rečima samog Džonsa, iako je postojala spremnost za borbu, konačan dogovor nije postignut zbog neslaganja oko finansijskih uslova.

- Bio sam spreman, voljan i fizički sposoban da uskočim. Bio sam spreman da prihvatim značajno manji novac nego što sam tražio za borbu sa Aspinalom, ali oni nisu želeli da pomere ponudu ni dolar preko 15 miliona. Smatrao sam da ta borba vredi više - napisao je Džons na društvenoj mreži X.