Veliku pobedu na UFC večeri u Sijetlu ostvario je Džo Pajfer koji je savladao Izraela Adesanja, bivšeg dvostrukog šampiona UFC srednje kategorije i borca sa pet uspešnih odbrana titule.

Pajfer je savladao jedno od najvećih imena u istoriji ovog sporta, a onda je podelio emotivnu ispovest koja ledi krv u žilama. Naime, Džo Pajfer je pre par nedelja umalo izvršio samoubistvo.

- Ovo je čudno, 'DC'... Kao da sam već video kako se sve ovo dešava. Gotovo sam sebi oduzeo život pre nekoliko nedelja, ali pronašao sam Boga! Mrzim plakati i stoga ću se sabrati. Bog me vratio u život! To je jedini razlog zašto sam ovde - počeo je on priču, pa dodao:

- Tokom cele nedelje pričao sam o tome i mnogi su mislili kako više neću biti oštar i opasan u kavezu kao ranije. Ja sam rođeni borac. Rođen sam u haosu i nestabilnoj porodici, kao i mnoga druga deca, moja situacija nije ništa posebnija od njihove. Bio sam žrtva samouništenja, imao sam problema sa požudom. Gajio sam toksičan način suočavanja s problemima. Ništa vezano za droge, ali imao sam san u kojem sam se zgražavao samim sobom. Mnogima oko sebe slomio sam srce, posebno jednoj osobi koju nikada više neću povrediti.

Nije se tu zaustavio, već je u jednom dahu nastavio...

- Sr**e, gadio sam se sam sebi. Potražio sam terapiju, a u tom snu osećao sam se kao da me Bog izabrao, uzeo me za ruku i pružio mi novu priliku. Sav pritisak i očekivanja sada su iza mene, osećam se slobodno. Cela nedelja bila je prekrasna uz moj tim i njihovu podršku. Pokazao sam im da se mogu promeniti i biti bolji čovek. Bog je stvaran, Isus je stvaran i postoje određeni načini na koje ste pozvani da živite. Kroz molitve sam nagrađen ovom pobedom. Molio sam bar 50 puta ovu nedelju i bio sam najmirnija i najzahvalnija osoba ikada.

Za kraj, poslao je poruku svima koji se bore sa sličnim problemima.

- Za one koji žele slušati, dajte sebi priliku da pročitate Bibliju i da propitkujete ono što je u Bibliji. Gotovo da sam prošao kompletnu Bibliju. Ne volim baš da čitam, ali skinuo sam audio verziju, svake večeri slušam Bibliju i zapisujem pitanja o onome što ne razumem. Okružite se ljudima koji žele da budu bolji i napreduju i otvorite se veri. To je nešto najoslobađajuće na svetu. Nismo ovde da bismo samo bili dobri ljudi, živeli, umrli i nakon toga bila večna tama. To je najgluplja stvar koju sam čuo i nešto sa čime sam se uvek mučio. Ne postoje negativne stvari života prema hrišćanskim načelima. Ako to ne poštujete, u redu je, ali dajte sebi priliku za potpunu slobodu - zaključio je Pajfer.

