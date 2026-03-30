Mnogi ljubitelji MMA sporta su se ponadali da bi u kavezu mogli da gledaju revanš između Marka Bojkovića i Miloša Janičića, nakon što je Bojković prošle godine u Beogradskoj areni pretrpeo poraz u njihovom prvom susretu.

Međutim, izgleda da do tog revanša ipak neće doći, što je potvrdio sam Bojkovićev trener, Ivan Đorđević Icko, odgovarajući na pitanja fanova na svom Instagramu.

- Nije, neće tog meča biti definitivno. Koliko je meni poznato, njega uveravaju da će raditi UFC, za koji niko ne zna kad će biti u Beogradu, ni da li će biti. Sa Bojkovićem prošli meč nije imao šta da izgubi, sad je rizik da izgubi sve, isto kao što sam rekao za Ilke vs Fabjan. Ja to razumem, jer on ima dosta mogućnosti, sada je u najboljim godinama da materijalizuje svoj rad i normalno je da se preračunava, jer je svestan da drugi meč neće sigurno biti ni blizu kao prvi i da je sada sav teret na njemu za razliku od prvog meča - napisao je Đorđević, pa dodao:

- Da li ima šta da traži u UFC-u, da odgovorim iskreno, mislim da neće napraviti veći uspeh u lakoj kategoriji, ali svakako treba da proba jer je sad najbolji momenat za njega i opet je rasterećen i nema šta da izgubi, a tada čovek mnogo lakše radi sve. Moje uverenje je da on više nikada neće prihvatiti da radi protiv Marka Bojkovića jer ne želi da nosi taj teret. Voleo bih da grešim, ali sam prilično uveren u to - poručio je trener Marka Bojkovića.

