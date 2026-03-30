Slušaj vest

Novi Sad će svedočiti MMA spektaklu kakav do sada nije viđen u tom gradu. 11. aprila u maloj dvorani SPENS-a održaće se međunarodni MMA spektakl, ARMMADA 17 by Arena fight. Naša najbolja MMA promocija, koja svakim narednim turnirom postavlja nove standarde. Fight card je po imenima iz turnira u turnir sve konkurentniji mnogo većim promocijama, a neizvesnost borbi je zaštitni znak promocije od svog prvog izdanja. Prateći svetske standarde u organizaciji turnira, Armmada by Arena fight pomera granice i u audio vizuelnim segmentima.

Nakon nezaboravnog šesnaestog izdanja u kom smo videli spektakularne borbe, u Novom Sadu nas očekuje ni manje ni više nego dve šampionske borbe za pojaseve promocije u lakoj i teškoj kategoriji.

Publika će imati prilike da vidi možda i poslednji put u domaćoj promociji Jovana Leku, našeg najperspektivnijeg teškaša, člana čuvenog Family Fight Team-a iz Novog Sada. Leka je pre ovog turnira imao upisanu pobedu na Dana White Contender Series, kao i na Brave promociji, fantastičnom završnicom protiv ni malo ugodnog protivnika. U borbi za šampionski pojas, Leka će ukrstiti rukavice sa Brazilcem Danilom Suzartom, borcem koji ima izuzetno međunarodno iskustvo. Kako je mnogi nazivaju, kraljevska divizija, teška kategorija, svedočiće istinskom spektaklu. Leka je od samog starta MMA karijere imao izvanredne performanse u udaračkim veštinama, a iz turnira u turnir pokazuje da mu ni izuzetno zahtevna borba u parteru ne predstavlja problem. Suzart je bivši šampion prestižne francuske organizacije ARES FC, a iza sebe ima i zapažen nastup na Dana White Contender Series.

Foto: Privatna arhiva

Co Main event je rezervisan za još jednog impresivnog borca iz Novog Sada, Nemanju Todorovića. Član Free Fighters Gym-a će snage odmeriti sa Mertom Ozyldirimom, internacionalcem iz Nemačke, koji dolazi sa izuzetnim skorom 11-6. Todorović je poznat publici po izvanrednim nastupima na prethodnim turnirima stiže sa jednim ciljem pred svoju publiku – da ostane neporažen u Armmadinom kavezu, jureći petu uzastopnu pobedu.

I Leka i Todorović su pozvali sugrađane da dođu da ih podrže u šampionskim pohodima.

Domaća publika će imati prilike da vidi i Nikolu Gradinca, borca koji ne zna za poraz u kavezu. Dosadašnjim nastupima je skrenuo pažnju na sebe, pa nema sumnje da će i on imati veliku podršku domaće publike. Na sedamnaestom izdanju naše najbolje promocije, publici će se ponovo predstaviti izuzetna Marina Spasić, koja je prethodnim nastupom osvojila publiku, a nakon spektakularne pobede završnicom u prvoj rundi, u kavez se vraća Aleksej Timošenkov, ruski internacionalac, takođe član Family Fight Team-a. Imaćemo prilike da vidimo i Marka Smiljića koji se vraća nakon pobede u Skoplju.

Organizatori su pripremili još jedno veliko iznenađenje publici koja prati borilačke sportove.

Ulaznice za događaj su puštene u prodaju i mogu se nabaviti na svim prodajnim mestima Gigstix-a. Imajući u vidu veliko interesovanje publike, i fight card kakav do sada nije viđen na domaćim promocijama, organizatori apeluju na sve zainteresovane da ulaznice obezbede na vreme, kako ne bi ostali bez mesta u hali.