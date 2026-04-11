Miloš Janičić ostvario je novu pobedu o kojoj se priča.
"Dirty Boxing 6"
BRUTALNI MILOŠ JANIČIĆ ŽESTOKO PREBIO RIVALA! Uništio ga od batina za 44 sekunde, sudija morao da prekida meč i spasava ga! Nokaut o kom BRUJI PLANETA! (VIDEO)
Nastavio je Miloš Janičić sa brutalnim pobedama, a poslednju je ostvario u okviru "Dirty Boxing 6" događaja u Majamiju.
On je brutalnim tehničkim nokautom savladao Tejlora Barlija posle samo 44 sekunde borbe.
Janičić je za kratko vreme pošteno prebio svog rivala, a o ovom nokautu bruji planeta. Sudija je brzo morao da prekine meč i spasi Barlija težih povreda.
Nokaut Miloša Janičića protiv Tejlora Barlija Foto: Printscreen / Instagram / dirtyboxing
Ovaj trijumf ima poseban značaj jer je Janičiću ovo bila jubilarna 20. pobeda u profesionalnoj karijeri, a iz prvog reda meč srpskog borca posmatrao je i legendarni Džon Džons.
