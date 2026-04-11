JANIČIĆ UNIŠTIO RIVALA OD BATINA, PA POSLAO PORUKU O KOJOJ SVI BRUJE: "UFC dolazi u Srbiju, znate koga treba potpisati!"
Nastavio je Miloš Janičić sa brutalnim pobedama, a poslednju je ostvario u okviru "Dirty Boxing 6" događaja u Majamiju.
On je brutalnim tehničkim nokautom savladao Tejlora Barlija posle samo 44 sekunde borbe.
Janičić je za kratko vreme pošteno prebio svog rivala, a o ovom nokautu bruji planeta. Sudija je brzo morao da prekine meč i spasi Barlija težih povreda.
Posle meča Janičić je otvorio dušu i poslao brutalnu poruku javnosti.
- Ne osećam se dobro jer mislim da sam pokidao biceps, bio sam malo povređen pre ove borbe. Nadam se da su UFC mečmejkeri ovde. UFC dolazi u Srbiju, znate koga treba potpisati, 19 pobeda, 19 završnica. Idemo! Kao i uvek, išao sam da završim borbu. Imam stopostotan učinak završnica. Idemo da ispišemo crnogorsku istoriju, kao prvi UFC borac iz Crne Gore - zagrmeo je Janičić.
Da li će mu se želja ostvariti, ostaje da se vidi.
BONUS VIDEO: