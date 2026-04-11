Nastavio je Miloš Janičić sa brutalnim pobedama, a poslednju je ostvario u okviru "Dirty Boxing 6" događaja u Majamiju.

On je brutalnim tehničkim nokautom savladao Tejlora Barlija posle samo 44 sekunde borbe.

Janičić je za kratko vreme pošteno prebio svog rivala, a o ovom nokautu bruji planeta. Sudija je brzo morao da prekine meč i spasi Barlija težih povreda.

Nokaut Miloša Janičića protiv Tejlora Barlija Foto: Printscreen / Instagram / dirtyboxing

Posle meča Janičić je otvorio dušu i poslao brutalnu poruku javnosti.

- Ne osećam se dobro jer mislim da sam pokidao biceps, bio sam malo povređen pre ove borbe. Nadam se da su UFC mečmejkeri ovde. UFC dolazi u Srbiju, znate koga treba potpisati, 19 pobeda, 19 završnica. Idemo! Kao i uvek, išao sam da završim borbu. Imam stopostotan učinak završnica. Idemo da ispišemo crnogorsku istoriju, kao prvi UFC borac iz Crne Gore - zagrmeo je Janičić.

Da li će mu se želja ostvariti, ostaje da se vidi.

Janičić 5.jpg
MMA1.jpg
Miloš Janičić Marko Bojković
Marko i Milos.jpg

