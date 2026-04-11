Svi događaji
Od najnovijeg
22:58

Dušan Džakić brutalan!

Posle jednog nokdauna, kada je sjajno pogodio Džakić, srpski MMA borac je uhvatio je ruku Bojana Kosednara i "kimurom" ga naterao da tapka! Umalo i da mu je slomi, ali je Slovenac na kraju tapkao i sudija je odmah prekinuo borbu.

22:19

Antonio Budimir - Andrija Stanković

Sudjskom odlukom je Stanković slavio posle tri žestoke borbe.

22:08

Rok Krušić - Bartoš Vojćikevič

22:01

Mihal Andrišak - Valdrin Istrefi

21:45

Poljak poražen od Hrvata!

Tomislav Sičaja je slavio protiv Arkadijuša Palkovskog nokautom u drugoj rundi!

21:17

Poljak razbio Kubanca!

Poljak Vartolomjej Gladkovič je u četvrtoj borbi savladao Kubanca Andresa Ramosa. Samo 45 sekundi nakon početka druge runde!

20:12

Aleksandar Drabinca - Milan Kadlec

19:48

Srbin unakazio Klinca u prvoj borbi na FNC 29

Srpski borac Vuk Lekić pobedio je Slovenca Saša Klinca, odlukom sudija. Borba je trajala tri runde, a Srbin je isprebijao  Klinca, kom su cela glava i gornji deo tela bili krvavi.