KAKVO VEČE U FNC 29 Dušan Džakić brutalan - umalo slomio ruku protivniku! Stanković oduvao Budimira, Lekić raskrvario Klinca
Srpski MMA borci odlično su se pokazali i zabeležili pobede u Ljubljani.
Dušan Džakić bio je bolji od Bojana Kosednara kojem je umalo polomio ruku, Andrija Stanković pobedio je Antonija Budimira, dok je mladi Vuk Lekić raskrvario Sašu Klinca i izvojevao trijumf.
Kako su izgledale sve borbe pogledajte u nastavku teksta.
Dušan Džakić brutalan!
Posle jednog nokdauna, kada je sjajno pogodio Džakić, srpski MMA borac je uhvatio je ruku Bojana Kosednara i "kimurom" ga naterao da tapka! Umalo i da mu je slomi, ali je Slovenac na kraju tapkao i sudija je odmah prekinuo borbu.
Antonio Budimir - Andrija Stanković
Sudjskom odlukom je Stanković slavio posle tri žestoke borbe.
Poljak poražen od Hrvata!
Tomislav Sičaja je slavio protiv Arkadijuša Palkovskog nokautom u drugoj rundi!
Poljak razbio Kubanca!
Poljak Vartolomjej Gladkovič je u četvrtoj borbi savladao Kubanca Andresa Ramosa. Samo 45 sekundi nakon početka druge runde!