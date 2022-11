BORJAN GOSPODSKI ODGOVORIO HRVATIMA: To su primitivci, nisu vredni KOMENTARA!

Milan Borjan golman Kanade govorio je za srpske medije nakon utakmice sa Hrvatskom u kojoj su Kanađani ubedljivo poraženi rezultatom 4:1 i tako ostali bez šansi za plasman u nokaut fazu.

Borjan je tokom celog meča bio na meti uvreda hrvatskih navijača koji su brutalno vređali njega i njegovu porodicu.

"To pokazuje kakvi su oni ljudi primitivci, nemam šta da komentarišem, trebaju da porade na sebi, očigledno imaju neku frustraciju pa dolaze na stadion iskale svoj bes., Dobio sam 2.500 poruka poruka, to su deca koja ni ne znaju šta i kako je bilo. Nema potrebe niko da me štiti", mirno je rekao Borjan.

Potom je prokomenarisao samu utakmicu

" Počeli smo dobro igrali smo dobro 20, 25 minuta i neobjašnjivo se povukli. Ipak ovo je za nas uspeh jer smo se posle 36 godina pojavili na Mundijalu. Hrvatskoj želim sve najbolje u nastavku takmičenja" objasnio je Borjan.

Kurir sport