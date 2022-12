PORTUGALCI DOŽIVELI BEZBOLAN PORAZ! Santoš: Želeli smo da pobedom povećamo samopouzdanje

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Fernando Santoš rekao je da je znao da je Južna Koreja kvalitetan tim, kao i da su želeil da pobedom završe grupnu fazu na Svetskom prvenstvu.

"Znali smo da je Koreja kvalitetan tim. Njihovi igrači su dobro ostali u meču. Pokušali smo nekoliko strategija da bi se suprostavili njihovim napadima. A i sami smo stvorili nekoliko prilika. Pokušali smo da ih neutrališemo", rekao je Santoš na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Južne Koreje pobedili su večeras na stadionu Edukejšn siti selekciju Portugala sa 2:1, u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe H.

U istoj grupi Urugvaj je pobedio Ganu sa 2:0. Portugal je ranije osigurao plasman u osminu finala, a grupu je završio na prvom mestu sa šest bodova.

Plasman među 16 najboljih ostvarila je i azijska selekcija sa četiri boda, koliko je imao i trećeplasirani Urugvaj, ali i manje datih golova.

Santoš je dodao da je Koreja u nastavku preuzela kontrolu i postigla gol iz kontranapada u prvom minutu nadoknade vremena.

"Razočarani smo. Prvi smo u grupi, ali smo želeli da pobedimo i dobrom igrom povećamo samopouzdanje. Imam veliko poverenje u svoj tim, ali ovo je upozorenje", istakao je on.

Santoš je rekao da je kapiten Kristijano Ronaldo prilikom izmene u 65. minutu bio ljut na jednog korejskog igrača.

"Taj igrač ga je vređao i govorio mu da ode, a on je bio ljut, ceo svet je to video. Video sam razgovor sa igračem iz Koreje i nemam sumnje u to. Igrač je bio samo verbalno agresivan", dodao je Santoš.

Fudbaleri Portugala će u osmini finala igrati protiv drugoplasirane selekcije iz Grupe G. U toj grupi večeras u poslednjem kolu se sastaju Brazil i Kamerun, odnosno Srbija i Švajcarska.

Kurir sport