SRBI BI ŽELELI DA BUDU HRVATI! Hrvatski analitičar likovao na HRT-u: To je "MADE IN CROATIA", svi nam se dive!

Velika euforija vlada u Hrvatskoj nakon plasmana "vatrenih" u polufinale Svetskog prvenstva u fudbalu.

Nakon velikog uspeha na Mundijalu u Rusiji, kada su dogurali do finala, naši susedi su zablistali i u Kataru. Eliminisali su prvog favorita, selekciju Brazila, i sada će protiv Argentine igrati za novo finale Svetskog prvenstva.

Hrvati likuju zbog velikog uspeha "vatrenih" i naravno koriste svaku priliku da "pecnu" Srbiju i ostale susede.

Tomislav Stipić, hrvatski trener i stručni konsultant HRT-a istakao je da bi svi iz komšiluka, uključujući i Srbe, voleli da budu kao Hrvatska.

"Kad ovako pratim strane medije, Hrvatska je na putu da izgradi kultni status u fudbalu, što nijedna ekipa ne poseduje. Bez skandala, sa pozitivom, energijom, najboljim navijačima - to je Made in Croatia. To nam daje pobedu u poslednjim trenucima. Svi naši susedi, da li su to Mađari, Slovenci, Bosanci, Srbi ili Crnogorci - svi bi poželeli da budu Hrvati jer se mi time ponosimo i gledaju prema nama i dive nam se", rekao je Stipić gostujući u emisiji na HRT-u.

