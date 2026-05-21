Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković odlučila je da početkom juna okupi deo tima, pretežno od devojaka iz domaće lige, objavio je danas Rukometni savez Srbije.

Kolaković će tako od 1. do 5. juna u Pančevu raditi sa 20 devojaka, obaviće i potrebna testiranja kako bi svaka igračica dobila jasan plan za pripreme tokom leta.

"Okupljanje u Pančevu je izvanredna prilika da vidimo devojke iz domaće lige, da budemo sigurni u njihove mogućnosti i da krenemo sa realizacijom određenih ideja", rekla je Kolaković.

"Ovo je prvi put da se okuplja tim, a da nemamo utakmicu i takmičarsku obavezu, zato želim da postavim neke stvari u koje će se kasnije uklopiti devojke iz inostranstva, a kojih je veoma malo", dodala je ona.

Selektorka Srbije je navela da je srećna što reprezentacija ima ovu priliku, jer je imala mali broj treninga i mogućnosti da nešto radi sa igračicama.

"Potencijala ima dosta i zato želim da radimo posebno na svakoj poziciji i da uigravamo tim. Neće biti visokog intenziteta rad, jer su klupske obaveze tek završene, devojke su umorne, pa ćemo ih samo usavršavati na svojim pozicijama. Moram da postavim stvari koje će nam u budućnosti biti od značaja", rekla je Kolaković.

"Osim toga, postavićemo sistem igre u odbrani koji želim da negujemo. Da imamo bar dve odbrane koje bismo igrali, ali na najvišem nivou, jer kako stvari stoje, sastav će za Evropsko prvenstvo biti dosta izmenjen, povrede nam ne idu u prilog, ali one su neminovnost sporta", zaključila je ona.

U Pančevu će trenirati:

Golmani: Anastasija Nedeljković (Naisa), Teodora Vranić (Jagodina), Aleksandra Šarac (Esterhazi)

Leva krila: Nataša Ćetković (Naisa), Jelena Stojanović (Naisa), Jana Stanković (Bor)

Desna krila: Tijana Simić (Crvena zvezda), Dunja Radević (Budućnost), Nikolina Vidić (Mladost)

Pivotmeni: Tamara Kojić (Loznica), Vladana Mitrović (Naisa), Iva Andić (Mladost)

Bekovi: Ana Petrović (Temerin), Nora Fajfrić (Sunajska Streda), Aleksandra Vasić (Medicinar), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Tamara Preković (Radnički), Anja Vujnović (Bor) i Nikolea Lazarević (Mladost).